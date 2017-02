XING LEI LI, SCOMPARE DURANTE UNA CROCIERA: CONFERMATO L'ARRESTO PER IL MARITO (CHI L'HA VISTO, 1 MARZO 2017) - Il mistero che circonda la scomparsa di Xing Lei Li, cittadina cinese di cui si è persa ogni tratta lo scorso 7 febbraio, inizia tutto da quel momento in cui la donna sale a bordo nave per fare una crociera con la famiglia. Pochi minuti per fare la fila al banco informativo e poi più nulla. Nè il marito, un uomo tedesco di 45 anni, Daniel Belling, nè i figli la rivedranno ancora. Secondo gli inquirenti, il responsabile potrebbe essere proprio il marito, ora in carcere con l'accusa di omicidio. In base ai testimoni, Xing Lei Li era presente al banco assieme alla famiglia, per chiedere informazioni, ma potrebbe non essere mai salpata con il resto degli ospiti. "A bordo abbiamo sempre visto l'uomo solo con i bambini, sempre sporchi e scalzi", riferisce una testimone a Chi l'ha visto, durante la scorsa puntata. Questa sera, mercoledì 1 marzo 2017, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli riprenderà ad occuparsi del caso, analizzando le ultime testimonianze. Sempre la stessa testimone, le cui parole sono state riprese anche dal Secolo XIX, avrebbe rivisto Daniel Belling assieme ai figli a Ciampino, dove in seguito ha subito il fermo delle autorità. Secondo le ricostruzioni, la volontà del tedesco era di prendere un aereo per volare a Dublino, nonostante il personale della nave da crociera avesse già diramato l'allarme per l'assenza di Xing Lei Li. Una volta interrogato, l'informatico avrebbe riferito agli inquirenti di non aver denunciato la scomparsa della moglie perché si sarebbe allontanata di sua spontanea volontà.

© Riproduzione Riservata.