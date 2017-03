iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 1 marzo 2017: Gilda chiede a Vaughn di trasformarla!

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Mi hai accecato con la scienza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liv (Rose McIver) e Clive (Malcolm Goodwin) iniziano ad indagare sulla morte di Leslie Morgan (Suzy Joachim), una donna sui 40 anni che gestisce una caffetteria in città. La zombie ed il detective si trovavano tra l'altro nel locale proprio al momento dell'omicidio. Dopo aver mangiato il suo cervello, Liv ha diversi flash su delle liti fra la vittima e Darcy (Genevieve Buechner), una ragazza che sta occupando abusivamente un appartamento nelle vicinanze e che in precedenza lavorava per Leslie, che l'aveva sorpresa a rubare dalla cassa. Intanto, Blaine (David Anders) riceve la visita di uno degli uomini di Boss (Eddie Jemison), a cui consegna il pagamento pattuito in precedenza. Ravi (Rahul Kohli) invece prosegue le sue ricerche sulla cura anti virus Z, ma senza troppo successo. Più tardi, Liv ha una nuova visione, in cui vede la vittima litigare con Stan Mandoza (Oscar Nunez), il suo ex socio. L'uomo tuttavia, rivela di essersi allontanato da Leslie in seguito al furto della donna delle sue idee. Nonostante entrambe le caffetterie usino lo stesso fornitore di caffé, la vittima otteneva inoltre più successo rispetto a Stan, che tuttavia ha un alibi. Clive invece inizia a sospettare di Cher (Kacey Rohl), la figlia di Leslie, che al momento dell'omicidio si trovava in compagnia della madre. Nel frattempo, Drake (Greg Finley) viene interrogato dal detective Lou Benedetto (Enrico Colantoni) sul nuovo uomo di Boss, mentre Blaine inizia a provare una forte attrazione per Candy (Carrie Anne Fleming). Più tardi, Clive mette sotto torchio Gilbert Lambert (Aliocha Schneider), un giovane pittore che Cher ha incaricato di uccidere Leslie facendo leva sui suoi sentimenti per la ragazza. Dopo aver fatto un accordo in cambio della confessione, Cher riesce a convincere Gilbert a dichiararsi colpevole al posto suo. Quella sera, Boss rapisce Blaine dopo aver scoperto che è lui il rivale che sta ostacolando il suo traffico di droga. Lo zombie fa un ultimo tentativo per offrire i propri servizi al criminale, ma viene trasportato nei boschi, dove c'è già una fossa ad attenderlo. Prima che possa dire le sue ultime parole, i sicari gli tagliano la gola e lo gettano nella buca. Il giorno dopo, Cher vende il locale della madre al vecchio rivale di Leslie, pronta a partire per Parigi per seguire il suo sogno artistico. Finito l'effetto del cervello di Leslie, Liv inizia a chiedersi se prova realmente qualcosa per Drake e riceve la visita di Major (Robert Buckley). L'ex fidanzato ha paura di morire da un momento all'altro e decide di dirle la verità sulle sue ultime azioni. Subito dopo, Gilda (Leanne Lapp) entra nell'appartamento, ma entrambi fanno finta di non essersi mai visti prima. Prima di uscire, Major fa tuttavia l'errore di chiamare Gilda con il nome di Rita. Scoperto l'inganno, la zombie la colpisce in pieno volto e la caccia dal suo appartamento. Al mattino successivo, Candy si è trasformata in zombie, mentre Blaine riemerge dalla tomba.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MARZO 2017, EPISODIO 14 "MI HA ACCECATO CON LA SCIENZA" - Liv e Clive indagano sull'omidio di una ricercatrice farmaceutica, Eleonor Cash, che viene ritrovata carbonizzata. I sospetti iniziali sono che la donna sia stata uccisa a causa di una crema anti acne su cui stava facendo dei test, grazie anche a Annie Rosine, una dei vollontari che in precedenza è rimasta con il volto sfigurato. Una volta rintraccciata, Liv e Clive scoprono che in realtà Annie ha affrontato un intervento di chirurgia plastica e che ora non presenta più alcuna cicatrice. Intanto, Blaine si aggira affamato per la città e decide di chiedere l'aiuto di Ravi perché gli fornisca un cervello. Major invece scopre che Rita/Gilda è in realtà la figlia di Vaughn, mentre Dale scopre che i cervelli trovati nelle case di Suzuki e del padre di Blaine sono umani. Durante una visione, mentre cerca di saperne di più sullo strano comportamento di Drake, Liv scopre che la vittima ha lavorato sugli zombi alla Max Rager. Anche se Liv scopre la verità sul lavoro di Drake, Major congela quest'ultimo prima che la zombie possa affrontarlo. Nel frattempo, Rita/Gilda si trasforma in zombie per sua scelta.

