AL BANO / L’artista: “Cantare con Romina è divertimento” (Standing Ovation, 10 marzo)

AL BANO, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 1: “CANTARE CON ROMINA È DIVERTIMENTO” (STANDING OVATION, 10 MARZO) – Tra poche ore va in onda su Rai 1 il penultimo appuntamento con la trasmissione Standing Ovation condotta da Antonella Clerici. Tra gli ospiti che renderanno lo spettacolo ancora più appetibile figura il celebre cantante pugliese Al Bano reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo che lo ha visto non approdare alla serata finale e che duetterà con Aurora e Papà Omar ed ossia la coppia che ha vinto la scorsa puntata. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, l’artista originario di Cellino San Marco ha parlato del risultato non eccezionale ottenuto nella kermesse musicale ma anche e soprattutto della propria sfera personale. In particolare ha sottolineato come il dolore per la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia sia un dolore ancora oggi molto forte: “Sono ferite che non si possono curare, sono sempre pronto a sanguinare. Le mie lacrime hanno un percorso inverso, scorrono tutte all’interno”. Ha parlato anche della reunion con Romina Power: “È meglio sotterrare l’ascia di guerra che tenerla in mano. Oggi cantare insieme a Romina è divertimento e stare sul palco è gioia”.

AL BANO, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (STANDING OVATION, 10 MARZO) – Al Bano pseudonimo di Albano Carrisi è nato a Cellino San Marco nel maggio del 1943. Giovanissimo lascia la propria terra nativa per andare a Milano per realizzare il proprio sogno di diventare un cantante. Dopo aver svolto diversi lavori per mantenersi, raggiunge uno strepitoso successo nell’anno 1967 incidendo il pezzo Nel sole. Un successo incredibile tant’è che il pezzo diventa anche un film. Nel 1970 sposa Romina Power dando vita ad una bellissima storia d’amore e soprattutto ad una collaborazione artistica che avrà come apice gli anni Ottanta, durante i quali sfornano tanti hit che li rendono famosi in tutto il mondo. Nel 1984 vincono il Festival di Sanremo con Ci sarà, ma occupano le prime pagine dei giornali grazie ai pezzi Felicità, Sharazan, Nostalgia canaglia, Cara terra mia e tanti altri ancora. Da metà anni Novanta Al Bano tornerà ad esibirsi da solo fino ad una reunion avvenuta un paio di anni fa. Nel frattempo la storia d’amore con la Power termina ed inizia quella con Loredana Lecciso.

© Riproduzione Riservata.