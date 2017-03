AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news serale: tutti gli allievi ammessi, la giuria mette d’accordo tutti

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS SERALE: TUTTI GLI ALLIEVI AMMESSI, I NOMI DEI GIUDICI – E’ ufficialmente partito il countdown per l’inizio del serale di Amici 2017 che prenderà il via sabato 25 marzo, in prima serata su canale 5. I giochi sono ormai fatti. Elisa e Morgan, coach rispettivamente della squadra blu e della squadra bianca hanno scelto i nomi degli allievi che si giocheranno la vittoria nella fase più importante del talent show di Maria De Filippi. La squadra blu di Elisa è formata dai ballerini Andreas Muller, Vittoria Markov e Cosimo Barra e dai cantanti Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e Michele Perniola. Nella squadra bianca di Morgan, invece, troviamo i ballerini Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco, e i cantanti Shady Fatin Cherkaoui, Lo Strego, Mike Bird e Thomas Bocchimpani. Grandi novità anche in giuria dove Maria De Filippi ha deciso di rinnovare tutto puntando su quattro, nuovi giudici. A giudicare le esibizioni degli allievi saranno infatti l’attrice Ambra Angiolini, l’Etoilè Eleonora Abbagnato, il cantante Ermal Meta e nei panni di quarto giudice l’attore del momento, Daniele Liotti che avrà lo stesso ruolo che, lo scorso anno fu di Morgan. Mai come quest’anno la giuria è stata apprezzata dai fans di Amici che la stanno giudicando la più obiettiva e la più competente. I quattro giudici, infatti, sono stati promossi a pieni voti. Grande soddisfazione per la presenza della Abbagnato che darà i giusti giudizi sulla danza così come per la presenza di Ermal Meta. Ad Ambra Angiolini e Daniele Liotti, invece, il compito di esprimere quello che potrebbe essere il giudizio del pubblico.

