AMORE PENSACI TU/ Oggi, venerdì 10 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

AMORE PENSACI TU, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 10 marzo 2017) - Stasera non andrà in onda il terzo appuntamento con Amore pensaci tu. Ci sono state diverse rivoluzioni all’interno della programmazione di casa Mediaset: forse a causa dei bassi risultati di audience, il finale de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo è stato concentrato nelle serate di mercoledì e giovedì sera (1 e 2 marzo). Facile dunque immaginare che l’amatissima soap spagnola Il Segreto non abbia preso il via ieri sera: le avventure di Puente Viejo torneranno infatti in prime time stasera, venerdì 10 marzo 2017, ed è proprio questa la causa del nuovo ‘salto’ all’interno dei palinsesti del Biscione. Gli episodi di Amore pensaci tu verranno recuperati domenica 12 marzo, in una sfida di audience che li vede schierati contro il finale della quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4. Le puntate si intitolano “Show & Tell” e ”Quando i bambini ci tengono”: le anticipazioni rivelano che Anna coinvolgerà Marco in una proposta fatta dalla scuola, ma sembra che lui la deluderà presentandosi un po’ brillo dopo aver festeggiato un successo insieme ad un collega. Intanto, Jacopo inizia ad allenare la squadra dove giocano i suoi due gemelli…

