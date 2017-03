Anticipazioni Il Segreto puntata 11 marzo: Elias e Camila si baciano, nascerà una relazione tra loro?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: ELIAS BACIA CAMILA - Il Segreto andrà in onda anche sabato pomeriggio, trovando spazio tra Amici e Maria De Filippi e Verissimo. Dopo la puntata del venerdì sera, proseguiranno i festeggiamenti per l'inaugurazione della profumeria dei Dos Casas anche se l'arrivo di Hernando finirà per rovinare il clima di serenità che si respirava prima di quel moment. Se Camila era affabile con tutti i suoi ospiti non si potrà dire la stessa cosa di suo marito che verrà mal sopportato dai presenti. Il fatto causerà la delusione di Camila che ancora una volta sarà costretta ad ammettere quanto sarà difficile creare una famiglia felice a fianco dell'uomo che ha sposato per procura. Ad approfittare dello stato d'animo della padrona di casa, sarà pronto Elias che già da qualche tempo ha evidenziato un certo interessamento verso la donna, suscitando la gelosia di Hernando. Al termine dei festeggiamenti, il chimico ascolterà le cattive impressioni dell'amica e si avvicinerà pericolosamente a lei, scambiando un bacio appassionato. Ma come reagirà Camila di fronte a questo affronto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: L'ARRIVO DI MENCIA - Nella puntata de Il Segreto di domani si respirerà aria di amore alla Miel Amarga, grazie al ritorno a casa di Sol e Lucas, Candela e Severo. Ci sarà però qualcuno che non potrà dirsi altrettanto fortunato dal punto di vista sentimentale. Sicuramente avrete già capito che si tratta di Carmelo che, a parte la breve parentesi rappresentata dall'interessamento per Sabina, non ha mai avuto una donna al suo fianco. La speranza che anche per lui possa esserci presto uno spiraglio di felicità si farà concreta quando domani farà il suo ingresso alla tenuta Mencia, la nuova grafica interpellata da Sol per aiutarla a creare l'immagine della sua fondazione. La new entry apparirà fin dal primo momento particolarmente dolce e gentile, tanto che le due cognate cominceranno a pensare di poter fare da 'Cupido' tra lei e Carmelo: assisteremo presto alla nascita di una nuova fortunata coppia?

