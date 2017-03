BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: i Forrester preparano le valigie, l'Australia li aspetta!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: I FORRESTER PREPARANO LE VALIGIE - La notizia della trasferta australiana del cast di Beautiful in occasione del trentesimo anniversario della soap è nota già da diverso tempo. Così come già sappiamo che sicuramente Steffy e Liam convoleranno a giuste nozze nella Terra dei Canguri mentre sarà difficile che Brooke e Ridge abbiamo lo stesso destino, come vorrebbe la Logan. La sorpresa dunque non riguarda il luogo, quanto piuttosto i tempi nei quali questo viaggio avrà inizio. Dopo averne tanto parlato, finalmente le anticipazioni ufficiali relative agli episodi della prossima settimana segnalano che i Forrester si prepareranno a partire al gran completo per questo imperdibile avvenimento. Quanto durerà? Tenendo conto che il giorno dell'anniversario sarà il 23 marzo, data in cui quasi sicuramente gli Steam si sposeranno, dovremo prepararci a circa due settimane di puntate imperdibili, molte delle quali potrebbero riservare incredibili colpi di scena e scambi di coppie.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: LIAM E STEFFY A CONFRONTO - Il matrimonio di Steffy e Wyatt è davvero giunto al termine? A sperarlo sarà Liam nella puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 oggi a partire dalle ore 13:40. In essa lo Spencer si presenterà a casa di Thomas, dopo avere scoperto che la sua ex si era trasferita lì, dando seguito al suo ultimatum comunicato a Quinn. In tale occasione la coppia avrà modo di parlare degli ultimi avvenimenti e dei programmi per il futuro. Liam chiederà a Steffy di tornare da lui, dimenticando tutti i problemi degli ultimi tempi e ricordando come stavano bene prima che Quinn gli rovinasse la vita. A sorpresa, nonostante la Forrester in varie occasioni abbia ammesso i suoi sentimenti per lo Spencer, gli dirà di non essere pronta ad un passo tanto importante. Per ora il suo matrimonio con Wyatt resta valido e lei intenderà rispettarlo, nella speranza che Quinn torni indietro sui suoi passi. Ma fino a quando questa convinzione resterà tale? Gli Steam riusciranno a restare separati ancora a lungo?

