Beautiful / Anticipazioni puntata 11 marzo: Steffy vacilla, mollerà gli ormeggi con Liam?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: STEFFY COMINCIA A VACILLARE? - Il confronto tra Liam e Steffy proseguirà anche nella puntata di Beautiful di domani, in programma su Canale 5 prima di Amici di Maria De Filippi. Lo Spencer si presenterà a casa di Thomas per confrontarsi con lei e capire le sue intenzioni riguardo il rapporto con Wyatt. La notizia del suo trasferimento infatti gli ha fatto capire che difficilmente la Forrester potrà sopportare ancora a lungo le sue ingerenze nella vita della nuora. Per Liam, a questo punto, l'unione degli Statt potrà dirsi definitivamente archiviata anche se le idee di Steffy saranno diverse: seppur consapevole degli inevitabili problemi causati dall'odiata suocera, la figlia di Ridge non avrà intenzione di lasciare definitivamente il marito per tornare da Liam. Il suo trasferimento potrebbe quindi essere provvisorio, soprattutto nel caso in cui Quinn decidesse di porre fine alla sua assurda relazione con Eric. Sarà dunque ancora presto per parlare di ritorno di fiamma di Liam e Steffy, anche i sentimenti di entrambi non sono mai venuti meno...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: IL RIFIUTO DI BILL, PER ORA... - Nell'episodio di Beautiful del sabato ci sarà spazio anche per conoscere la risposta alla richiesta di Katie relative alle quote della Forrester Creations. Come le ha proposto Ridge, la Logan ha chiesto al marito di cedergli il suo 12,5% della casa di moda in cambio di un divorzio rapido e indolore. In questo modo, i Forrester potranno entrare in possesso della maggioranza assoluta del pacchetto azionario e fare in modo che il controllo venga tolto ad Eric e alla sua perfida amante. Lo Spencer non ci ha messo molto a comprendere i motivi di questa strana proposta di Katie che finirà per avvantaggiare il 'sarto'. E proprio per non favorire quest'ultimo, Dollar Bill darà la sua negativa risposta all'idea della moglie. Le dirà che non sarà questa la soluzione per scendere a patti e le rinnoverà la sua precedente soluzione ovvero cederle 50 milioni di dollari. Ma la questione non finirà qui: molto presto sarà Brooke ad avere un ruolo di primo piano in questa vicenda. In che modo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: BILL CHIEDE A BROOKE DI SPOSARLO! - Beautiful tornerà domani su Canale 5 per l'ultima puntata della settimana, che concederà ampio spazio alle ipotesi dei Forrester, pronti a trovare una strategia per liberarsi di Quinn una volta per tutte. E mentre la situazione sembrerà farsi sempre più complicata, ci sarà qualcuno che penserà al proprio futuro al fianco della donna della quale si è innamorato. Avrete sicuramente intuito che si tratterà di Bill che, dopo avere appreso la decisione di Katie di traslocare dalla casa da lei condivisa con il marito, chiamerà Brooke e le chiederà di raggiungerlo. Incuriosita da questa richiesta la Logan, che in precedenza si era confrontata con Ridge e Brooke riguardo la situazione nella casa di moda, accetterà l'invito e si presenterà al cospetto di Dollar Bill. Quest'ultimo le ricorderà di essere oramai un uomo libero e le rinnoverà tutto il suo amore. Poco dopo le chiederà di sposarlo, ovviamente solo quando il divorzio da Katie sarà definitivo. Tale unione avrà per la Logan anche dei vantaggi dal punto di vista lavorativo, di cosa si tratterà?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: KATIE CAMBIA CASA - I telespettatori di Beautiful hanno già compreso che non ci saranno speranze per Bill e Katie di salvare il loro matrimonio. La coppia, dopo avere risolto i problemi per l'affidamento di Will, ha deciso che è giunto il momento di chiudere questa relazione e di cominciare una nuova vita lontano dai tradimenti e dalle sofferenze. Per questo Dollar Bill ha proposto alla moglie una buonuscita di tutto rispetto, costituita dalla casa, da vari benefit e soprattutto da 50 milioni di dollari che per il momento la Logan non ha accettato. Per far capire allo Spencer di avere le idee chiare e di pretendere da lui molto di più, la Logan oggi deciderà di lasciare la loro splendida villa, affermando che d'ora in avanti il marito potrà vivere in quel luogo in compagnia di Brooke. In attesa di scoprire se la madre di Hope accetterà la proposta di Bill, resta un altro grande punto interrogativo: dove andrà a vivere Katie? Ci sarà per lei una nuova villa all'altezza di una donna Spencer?

