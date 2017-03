BELEN RODRIGUEZ / News: “licenziata” da Maria De Filippi? La showgirl perde consensi (oggi, 10 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL PERDE CONSENSI, ECCO LE ULTIME (OGGI, 10 MARZO 2017) - Pequenos Gigantes sbarca su Real Time con Rossella Brescia. Questa, in sintesi, la notizia televisiva che ruota attualmente attorno alla vita di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che, secondo le ultime di gossip, non starebbe vivendo un momento d'oro. A quanto pare, la soubrette sta lentamente perdendo consensi e, tra gli ultimi possibili motivi, vi sono anche le ultime dichiarazioni di Maurizio Costanzo che, pubblicamente tra le pagine di "Nuovo", ha dichiarato di essere dalla parte di Stefano De Martino. Dopo pochi giorni dalle dichiarazioni del giornalista, arriva anche il trasloco di Pequenos Gigantes che, da Canale 5 passa a Real Time e cambia nome traducendolo semplicemente in italiano: Piccoli Giganti. Alla conduzione, così come anticipato ad inizio articolo, troveremo Rossella Brescia. Attualmente, non si conoscono i nuovi coach del programma ma sappiamo che non ritroveremo Kledi Kadiu e nemmeno l’ex marito di Belen, il ballerino campano Stefano De Martino. Come ben sapete, lo show per piccoli è prodotto da Maria De Filippi e, dopo le recenti dichiarazioni del marito della Queen: "levarsi dalle scatole perché ha stancato", per molti pare che questa possa essere quasi una conferma indiretta di un possibile "licenziamento" programmato da tempo. Nel frattempo però, a Belen rimane ancora la co-conduzione di Tu si que vales e, soprattutto, la sua storia d'amore con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. A tal proposito, il web si è imbufalito per uno scatto dell'argentina in moto con Santiago senza casco. Tra gli altri, pare essersi arrabbiato anche Stefano De Martino tanto che, tra le pagine del settimanale "Oggi", si parla di una mamma spericolata con un comportamento discutibile: "Stefano De Martino ha già manifestato di non gradire la sovraesposizione di Santiago ai flash dei fotografi e nelle ultime settimane avrebbe con la ex moglie rapporti molto tesi”.

© Riproduzione Riservata.