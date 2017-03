BERSAGLIO MOBILE/ Anticipazioni e ospiti 10 marzo: Denis Verdini risponde alle domande di Mentana sulla Consip

BERSAGLIO MOBILE, ANTICIPAZIONI E OSPITI 10 MARZO 2017: DENIS VERDINI RISPONDE ALLE DOMANDE DI ENRICO MENTANA SULLA CONSIP - La puntata di Bersaglio Mobile in onda stasera, venerdì 10 marzo 2017, alle 21.10 su La7 è dedicata a “Belzebù Verdini”, il nomignolo con cui il senatore di Ala ha ironizzato su di sé nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi al direttore de Il Tempo. Verdini ha appena incassato una condanna a 9 anni per il crac del Credito cooperativo fiorentino e ora è finito anche nell’inchiesta sulla Consip, chiamato in causa Carlo Russo, imprenditore farmaceutico toscano amico di Renzi che è accusato di aver ricevuto somme di denaro mensili, come compenso per la mediazione verso l’amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni. Secondo quanto scritto dall’Espresso, Marroni avrebbe rivelato ai pm di aver ricevuto pressioni da Denis Verdini oltre che da Tiziano Renzi per l’assegnazione di gare d’appalto. Ad annunciare la sua presenta a Bersaglio Mobile è stato proprio il conduttore del talk show, Enrico Mentana, che su Facebook ha scritto: “Denis Verdini ha accettato di sottoporsi domani sera al giudizio di Bersaglio Mobile dopo la condanna in primo grado a nove anni per il crac del Credito Cooperativo Toscano e le notizie sul suo ruolo negli appalti Consip, che hanno anche riportato l'attenzione sul suo rapporto col cosiddetto Giglio Magico renziano, al termine di una stagione politica in cui è stato più volte stampella indispensabile per il passato governo. Con me lo incalzeranno Marco Damilano, vicedirettore de L'Espresso e Davide Vecchi del Fatto quotidiano”. Clicca qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.