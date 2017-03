Beautiful/ Video replica puntata 9 marzo: Steffy decide di andare via

Beautiful, video replica puntata 9 marzo - Nelle ultime puntate di Beautiful i telespettatori hanno visto l'intera famiglia Forrester contro Eric, a causa della sua relazione con Quinn. Steffy ha avuto una dura discussione con Quinn, alla qualche ha anticipato che avrebbe lasciato Wyatt se lei non avesse lasciato subito la casa di Eric. Quinn non è riuscita a rinunciare all'amore che prova verso l'uomo, decidendo così di restare a casa Forrester. Intanto, Liam è molto preoccupato per Steffy e ne parla con Thomas, che è d'accordo con lui. Nel frattemoi, il figlio di Ridge si è avvicinato molto a Sasha, tanto che i due si sono baciati. Nel corso della puntata di Beautiful del 9 marzo, Eric e Ridge continuano a discutere sulla relazione del primo con Quinn. Intanto, Thomas e Liam bevono una birra insieme e parlano del matrimonio tra Wyatt e Steffy. Il giovane Spencer si chiede come potrebbe Wyatt riuscire a fermare Quinn. Intanto, Wyatt cerca di convincere Steffy a restare a casa con lui e a non lasciarlo. Il giovane le assicura che riuscirà a parlare con sua mamma e ammette che è difficile liberarsi di lei. Da ora, Wyatt promette a Steffy che Quinn non farà più parte della sua vita. La figlia di Ridge vorrebbe credergli, ma non ci riesce. Eric chiede a Ridge se ha un posto dove andare a dormire. L'uomo consiglia a suo padre di non preoccuparsi per lui, ma dovrebbe farsi qualche domanda su quanto sta combinando Quinn. Ridge gli anticipa che verrà bandito dalla sua famiglia e dalla sua azienda, in quanto lui sta commettendo un grande errore. Eric è convinto della sua scelta e dice al figlio che lui fa ciò che si sente di fare. Secondo Ridge suo padre è come un bambino con un gioco nuovo, però molto pericoloso. Steffy continua a confermare a Wyatt che Quinn è una maniaca, che supera tutti i limiti. La giovane Forrester ricorda quanto è accaduto a Liam per colpa della Fuller. Secondo Steffy, Wyatt non potrebbe mai gestire una persona così. Quinn dovrebbe essere in prigione, ma ora si è trasferita a casa di suo nonno. Eric dichiara a Quinn che Ridge sta esagerando e lei appoggia il suo compagno. La Fuller confessa che è preoccupata per Eric, in quanto tutta la sua famiglia si sta allontanando e lui potrebbe perdere la sua reputazione. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL DEL 9 MARZO.

