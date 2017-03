Belen Rodriguez/ Si destreggia sul palo e caccia dal ristorante un paparazzo

Belen Rodriguez, pioggia di critiche per la showgirl: la lezione di Pole Dance insospettisce i fan - Belen Rodriguez ancora al centro del mirino. La showgirl di origine argentina continua a far parlare di sè e stavolta per un video che la vede allenarsi. In particolare a creare polemica sono le immagini di una Belen - a suo dire - alla prima lezione di Pole Dance, che non sarebbe nulla di eclatante se non fosse che la Rodriguez si destreggia sul palo con grande maestria. Acrobazie, giravolte precise portano i follower a non credere che si tratti davvero della sua prima lezione in questa disciplina. Belen è infatti molto abile ma in sua difesa arriva proprio un'insegnate di pole dance, che scrive: "Io credo assolutamente che quella sia la sua prima lezione di pole dance. Una prima lezione privata, però. Non sta facendo niente di che, è allenata, non è un tricheco di 80 chili che non ha mai fatto sport. Per chi fa pole dance o la insegna, osservate: nel back hook ha le braccia tese, è totalmente appesa e non sostenuta. Sta su perché ha un buon fintess di base. Non malignate a tutti i costi e usate l'occhio clinico."

Belen Rodriguez, incontro spiacevole al ristorante: il paparazzo della discordia - Critiche e paparazzi sono cose alle quali ormai Belen Rodriguez è più che abituata, eppure qualche sera fa la showgirl ha fatto un incontro che l'ha molto infastidita. Come si legge su Novella2000 "venerdì 3 marzo al ristorante La Risacca 6 di Milano. L’argentina era in compagnia della sua solita “corte”, i collaboratori stretti, quando al tavolo vicino si è seduto il paparazzo Maurizio Sorge con l’imprenditore Salvatore De Lorenzis". Una visione che avrebbe mandato la Rodriguez su tutte le furie visto che è stato proprio Sorge a realizzare il servizio, pubblicato proprio da Novella 2000, che sorprendeva Belen con l’allora fidanzato Fabrizio Corona, mentre facevano l’amore nudi alle Maldive. Scatti bollenti che non sono mai andati già alla Rodriguez, tanto che pare che il paparazzo, pochi minuti dopo, sia stato invitato a lasciare la sala. Richiesta però ritrattata dal proprietario del locale, che ha semplicemente spostato il paparazzo a un altro tavolo, lasciando Belen infastidita.

