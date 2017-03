CRIMINAL MINDS 12 / Anticipazioni puntata 10 marzo 2017: il BAU alla ricerca di un killer "boia"

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Fox Crime di oggi, venerdì 10 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 12, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Un buon marito". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un corso di anatomia, il coroner della contea trova un particolare tatuaggio sul braccio di un paziente, che riconduce ad un caso precedente. Anche se Reid (Matthew Gray Gubler) ritorna in città, è costretto a non partecipare al briefing per via di un'emergenza idraulica nella sua abitazione. Analizzando il caso, Tara (Aisha Tyler) conclude che l'SI potrebbe aver fatto più di due vittime, mentre Reid scopre che l'infermiera assunta per aiutare la madre ha intenzione di andarsene per via della follia della donna. Diana (Jane Lynch) è infatti convinta che la ragazza fosse una spia, affetta dalle sue allucinazioni. Quando la squadra scopre che Reid sta convivendo con la madre, non è molto felice della sua scelta. Scoprono in seguito dal coroner che sul tatuaggio dell'ultima vittima ha rilevato non solo lo strumento usato per tatuare quella precedente, ma anche l'impronta dell'SI. Intanto, Reid cerca di recuperare i ricordi della madre grazie a vecchi album, ma inizia ad intuire che Diana ha bisogno di molto di più di un'assistenza casalinga. Più tardi, la squadra viene avvisata che una coppia è stata uccisa dal killer, ma solo l'uomo presenta lo stesso modus operandi delle altre vittime. Secondo Tara, l'SI potrebbe aver puntato Owen Sims (Rudy Marquez) perché più vicino alla causa della sua rabbia, ma Luke (Adam Rodriguez) non ne è convinto. Grazie alle indagini di Garcia (Kirsten Vangsness), la squadra risale a Tampa Bay come possibile terreno di caccia del killer. Nel frattempo, Reid consulta una specialista per riuscire a trattare la madre, ma non accetta che gli venga consigliato di riportarla nella clinica specializzata. Rossi (Joe Mantegna) e JJ (AJ Cook) concludono inoltre che l'SI potrebbe essere un senzatetto e che possa avere delle grandi ustioni sul suo corpo. L'SI potrebe agire secondo una morale antica, ricondotta con rituali di iniziazione in cui le vittime possono solo essere dei puri di cuore. Il sospetto e timore di Emily (Paget Brewster) è che il killer diventi sempre più pericoloso, mattendo a rischio l'intera popolazione. Mentre la squadra continua a stringere il cerchio attorno a Bryce Jarvis (Eric Henry), Reid vive una brutta situazione quando la madre entra in forte crisi e lo aggredisce fisicamente, per poi dimenticarsi ogni cosa. Mentre la squadra riesce a trovare il killer, Reid inizia a chiedersi se la sua scelta di vivere con la madre sia davvero corretta. JJ invece manifesta la propria preoccupazione a Rossi, anche se il profiler crede che Reid se la caverà benissimo.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 12 "UN BUON MARITO" - La squadra vola fino a Palm Springs, in California, dove è stato ritrovato il tronco di un cadavere all'interno di un cassonetto. L'Si potrebbe aver scelto quel luogo per assicurarsi che non venisse ritrovato ed in tal caso la decapitazione della vittima potrebbe essere servita per evitare che la vittima venisse identificata. Il BAU inizia ad analizzare possibili collegamenti con un vecchio caso del 2004, mentre le autorità locali identificano la vittima come un 28enne, Paul Mastriano, uccido in seguito ad una notte brava in un locale. Poco prima dell'arrivo della squadra in città, verrà tuttavia ritrovato un secondo tronco nello stesso quartiere del precedente, una vittima molto simile a Mastriano, che in modo analogo, quella notte stava affogando i propri dispiaceri nello stesso locale. Il BAU conclude quindi che l'SI prelevi le sue vittime nel bar, probabilmente tramortite grazie alla droga da stupro. Quando un terzo corpo viene ritrovato, identificato successivamene come Dale, un uomo gay, i profiler intuiscono che l'SI stia mostrando la sua vera natura omosessuale, da cui evidentemente cerca di fuggire.

