CRISTIANO DE ANDRÈ/ Querela la figlia Francesca: l’aveva accusato di aver picchiato la sorella

CRISTIANO DE ANDRÈ VS FRANCESCA DÈ ANDRÈ, IL PADRE QUERELA LA FIGLIA: L’AVEVA ACCUSATO DI AVER PICCHIATO LA SORELLA ALICE - Continua la saga famigliare dei De Andrè e questa volta è Cristiano De André a passare al contrattacco secondo quanto riportato da Giustiziami.it. Il figlio del celebre cantautore genovese avrebbe deciso di querelare Francesca De Andrè, che nelle scorse settimane era stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live: lì aveva accusato il padre di aver picchiato la sorella Alice, di 17 anni, asserendo he “se fosse maggiorenne sarebbe qui a raccontarlo”. La De Andrè non c’era andata giù leggera: “ Quest’estate l’ha letteralmente massacrata di botte. Mia sorella è dovuta scappare di casa alle 6 di mattina. Erano in Sardegna. Erano le sei di mattina e lui non era lucido. Dico così per essere delicata, ma per 'non lucido' il pubblico capirà di cosa sto parlando. ”. Parole a cui Cristiano avrebbe deciso di rispondere con le carte bollate depositate in Procura. Cristiano De Andrè sarebbe stato invitato da Barbara D’Urso nel suo studio per replicare alle accuse in diretta, ma avrebbe declinato l’invito ad apparire in tv. Il cantante aveva però replicato sulle pagine di Libero, spiegando che quanto dichiarato a Domenica Live era falso: “Ho sempre mantenuto i miei figli. Lei non vuole fare l'università. Mi addolora quello che sta dicendo su di me”.

CRISTIANO DE ANDRÈ VS FRANCESCA DÈ ANDRÈ, IL PADRE QUERELA LA FIGLIA. LE ACCUSE SULL’EX FIDANZATA - Dopo essere stata ospite la prima volta domenica 26 febbraio, Francesca De Andrè era tornata anche la settimana successiva, portando nuove accuse contro il padre. Questa volta la figlia di Cristiano ha parlato di una ex fidanzata del cantautore, che sarebbe rimasta traumatizzata dalla relazione avuta con lui. A farne il nome è stata Barbara D’Urso, che ha chiesto a Francesca De Andrè se conoscesse una certa Dolores. Imbarazzata, la figlia di Cristiano ha risposto: "Non mi aspettavo questo tipo di domanda. Te lo accenno e basta. Dolores è una ragazza che ho conosciuto che ha vissuto un rapporto con mio padre. Lei ha la mia età. Da questo rapporto lei ne è uscita completamente traumatizzata e ha dovuto farsi anche delle analisi". Francesca ha anche spiegato di poter provare quello che dice: “Ho esposto, testimoni, fogli perché mio padre non è mai stato in grado di curare i suoi figli".

© Riproduzione Riservata.