DUE CUORI E UNA PROVETTA/ Su La5 il film con Jennifer Aniston (oggi, 10 marzo 2017)

DUE CUORI E UNA PROVETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Due cuori e una provetta, il film in onda su La5 oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola del 2010 diretta da Will Speck e Josh Gordon (Blades of glory - Due pattini per la gloria, Culture, la serie tv The Power inside) ed interpretata da Jennifer Aniston (Come ammazzare il capo e vivere felici, Mia moglie per finta, Il cacciatore di ex), Jason Bateman (Arrested developement - Ti presento i miei, Bad words, Io sono tu) e Patrick Wilson (The conjuring - Il caso Enfield, Hard candy, Watchmen). La trama del film è basata sul racconto Baster di Jeffrey Eugenides, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2002 per il romanzo Middlesex. Baster è un racconto breve originariamente pubblicato sul quotidiano The New Yorker. Due cuori e una provetta ha incassato circa 40 milioni di dollari nel mondo, ma non ha ottenuto buoni riscontri dalla critica, sopratutto perchè la trama è stata considerata troppo slegata dalla vita reale. Jennifer Aniston è diventata celebre grazie alla sitcom Friends. Il personaggio di Rachel Green le ha fatto vincere fra il 1994 e il 2004, anni i cui è andata in onda la serie, un Grammy Award, un Emmy e uno Screen Actors Guild Award. Da allora il successo della Aniston è andato sempre più crescendo. Nel 2004 era stata votata come la donna più bella dalla rivista People, e nel 2011 era stata addirittura eletta donna più sexy di tutti i tempi. Nella sua carriera cinematografica ha prodotto principalmente commedie, e nonostante abbia interpretato pellicole di grande successo commerciale non ha mai ricevuto altri riconoscimenti di prestigio dopo la fine di Friends. A Hollywood è stata anche produttrice di una manciata di film, fra cui questo Due cuori e una provetta. Ma ecco in breve la trama del film.

DUE CUORI E UNA PROVETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Kassie (Jennifer Aniston) è una quarantenne single che decide di avere un figlio con l'inseminazione artificiale. Il suo amico Wally (Jason Bateman), segretamente innamorato di lei, vorrebbe fare da donatore, ma lei ha già trovato il futuro padre di suo figlio. Ubriaco e offeso dal rifiuto dell'amica, che ha preferito a lui uno sconosciuto, Wally rovescia lo sperma del donatore e sostituisce il suo. La mattina dopo, passata l'ubriacatura, non ricorda più nulla, e Wally e Kassie finiscono per perdersi di vista. Ricominciano a frequentarsi solo 7 anni dopo, quando il bambino, Sebastian, sta già crescendo. Solo allora Wally nota nel piccolo degli atteggiamenti e una certa somiglianza che gli fanno tornare in mente l'episodio legato alla nascita del bimbo.

© Riproduzione Riservata.