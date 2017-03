FABRIZIO CORONA/ News: anche Le Donatella in tribunale per la sua udienza, foto (oggi, 10 marzo 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: ANCHE LE DONATELLA IN TRIBUNALE PER LA SUA UDIENZA, FOTO - Ieri Fabrizio Corona è tornato in tribunale per la nuova udienza del processo in cui è imputato per intestazione fittizia di beni. Toccava all’accusa portare alla sbarra i suoi testimoni e l’ex re dei paparazzi è “esploso” in tutto il suo nervosismo contro un commissario di polizia che stava raccontando di come Corona si fosse proposto a un pm per fare da infiltrato in un caso che riguardava una bomba carta esplosa vicino casa sua, forse collegata a un’associazione criminale di stampo mafioso. L’ex fotografo dei vip si alzato in piedi è ha accusato il poliziotto di dire delle menzogne, come riportano diversi giornali. Corona si è chiaramente sentito sotto attacco ancora una volta ma in tribunale non era solo. La sua fidanzata Silvia Provvedi e la gemella Giulia erano infatti lì per sostenerlo, come dimostrano le foto pubblicate da Kikapress (clicca qui per vederle). Le Donatella sono apparse molto eleganti ma scure in volto, forse preoccupate per il futuro di Fabrizio Corona. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è finito dietro le sbarre nell’ottobre scorso, quando sono stati trovati 1.7 milioni di euro nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi.

