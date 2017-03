FORTITUDE 2/ Anticipazioni puntata 10 marzo 2017: Eric scoprirà la verità sulla morte di Hildur?

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà il settimo episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Munk (Ken Stott) e Lars (Rune Temte) parlano di un nuovo corpo ritrovato nella neve, mentre Hildur (Sofie Gråbøl) viene informata dal marito riguardo all'ultimo omicidio. Eric (Björn Hlynur Haraldsson) però non può metterla al corrente delle indagini, su ordine del Governatore. Intanto, Vladek (Robert Sheehan) mostra ancora un forte senso di colpa per gli omicidi messi in atto, ma è convinto di averlo dovuto fare. Michael (Dennis Quaid) mostra invece a Sarinda (Parminder Nagra) ed il resto del team medico il video ritrovato sull'invasione di vespe avvenuto molti anni prima e sull'unico ssopravvissuto ritrovato, infetto, con migliaia di insetti nel corpo. Anche se venne catturato, in seguito riuscì a liberarsi ed uccidere 16 persone. Il team medico che fece delle analisi sul suo corpo, rivelò tracce di mutazioni genetiche. Per riuscire a chiarire il caso, Sarinda decide di parlare con Dan (Richard Dormer), mentre Hildur, più tardi, decide di scusarsi con il marito per la tensione vissuta quella mattina. Eric ammette di essere turbato perché ha compreso che il sentimento della moglie non è più quello di un tempo, anche se la stessa Hildur non riesce a capirne il motivo. Le antiche questioni vengono nuovamente sollevate quando Hildur accusa il marito di non fare nulla per fermare Munk, nonostante sappia che è un uomo corrotto. Dopo qualche lancio di oggetti, Hildur e Eric iniziano a lottare aspramente, finché il marito la blocca sul tavolo e le chiede perché non riesce ad amarlo. Nel frattempo, Dan non riesce a svegliare Elena (Verónica Echegui) ed entra nel pallone, credendo che sia morta, mentre in realtà la donna sta solo dormendo in modo pesante. Gli manifesta la volontà di tornare a casa, ma per Dan non è ancora sicuro. Le confessa inoltre di aver cercato di ucciderla per evitare che le capitasse la stessa sorte degli altri, divorati dalle larve preistoriche. Le rivela inoltre di aver vissuto la stessa cosa, ma di essere stranamento sopravvissuto. Le voci gli dicevano che cosa fare, fino a incatenarsi da solo e bere il sangue di renna. Ore dopo, Hildur decide di incontrare Munk per estorcergli una confessione, rivelandogli di averlo sentito tempo prima parlare degli omicidi con qualcuno, al telefono. Durante una lotta corpo a corpo, Hildur finirà in bilico su un precipizio ed anche se Munk si lancia per salvarla, alla fine capisce che può togliersi uno scomodo testimone di dosso. L'ex Governatore precipita nel vuoto e finisce nell'acqua ghiacciata sottostante.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 7 - Nel settimo episodio di Fortitude 2, Michael scoprirà qualcosa di inaspettato nella Tundra. Qualcuno, infatti, lo raggiungerà con cattive intenzioni e non trascorrerà molto tempo prima che gli venga puntata contro una pistola. Intanto, Eric dovrà fare i conti con la misteriosa scomparsa di Hildur, mentre Munk continuerà a premere perché in qualità di Sceriffo trovi al più presto il killer che si aggira in città. Ovviamente, Eric ad un certo punto inizierà a sospettare che dietro l'assenza della moglie ci sia proprio l'attuale Governatore. Dan invece si trova costretto ad affrontare ciò che è diventato, durante una scoperta straziante che potrebbe cambiare il destino di Fortitude per sempre. Di che cosa si tratta? Ormai sappiamo che lo sciamano è il vero assassino, mosso forse da quello stesso Demone che ha attribuito a Yeva. Ma se in realtà non è entrato nello spirito della donna per guarirla, che cosa ha fatto esattamente?

