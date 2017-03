FRATELLI DI CROZZA, SECONDA PUNTATA: TORNERANNO EMILIANO E MALIGNO BELPIETRO? (OGGI, 10 MARZO 2017) - Fratelli di Crozza torna sul piccolo schermo del Nove stasera, venerdì 10 marzo 2017, con la seconda puntata dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana: il comico genovese, forte del successo, è pronto a raccontare l’ultima settimana di attualità e politica tramite la sua satira irriverente, che conquista il pubblico a suon di risate. La settimana scorsa Maurizio Crozza ha stupito tutti prendendo i panni dello chef Antonino Cannavacciuolo, con ‘Giunte da Incubo’, ma non solo. Al centro delle scene non sono mancati Michele Emiliano, governatore della Puglia, insieme a Mannoni e Maligno Belpietro, fantomatico conduttore di ‘Dalle nostre parti’. “#FratelliDiCrozza sei un grande”, si legge su Twitter, e non sono pochi i commenti che sottolineano un grande apprezzamento: “#Crozza che imita #Belpietro è divino #fratellidicrozza”, “io amo #crozza #fratellidicrozza @CrozzaTweet”, “Io preferisco di gran lunga l’#Emiliano fatto da #Crozza #DiMartedi #fratellidicrozza”, “La parodia di #dallavostaparte da parte di Crozza è fantastica. Come se non fosse già la parodia di sé stessa. #fratellidicrozza”, “comunque il nuovo Crozza sul Nove è stupendo. #fratellidicrozza”.

FRATELLI DI CROZZA, SECONDA PUNTATA: GLI ASCOLTI DEL DEBUTTO E L’INVITO DI OGGI (10 MARZO 2017) - Gli ascolti della prima serata di Fratelli di Crozza, sette giorni fa, sono stati davvero più che soddisfacenti: il programma ha raccolto davanti al piccolo schermo oltre 2 milioni di telespettatori con il 7.7% di share. Un risultato davvero eccellente per il canale: “Domani alle 21.15 torna su NOVE Fratelli di Crozza: vietato mancare!” si legge sulla pagina Facebook della rete. Un invito chiarissimo: l’entusiasmo è partito davvero alle stelle, e le risate - anche stasera - non mancheranno. Il grande affetto del pubblico verrà replicato anche in prime time? Staremo a vedere quali sarà il verdetto dei dati di audience domani. Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina social del Nove.

