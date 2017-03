GIUSY FERRERI / Annullati i concerti per via della gravidanza (Standing Ovation, 10 marzo)

GIUSY FERRERI, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 1: IN DOLCE ATTESA (STANDING OVATION, 10 MARZO) – Nella prima serata di Rai 1 fa capolino una nuova puntata dello show musicale Standing Ovation condotto da Antonella Clerici. Si tratta del penultimo appuntamento e sarà ancora più interessante grazie alla presenza di ospiti d’eccezione come la cantante Giusy Ferreri. L’artista proporrà la canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo (Fa talmente male) ed alcuni dei suoi più grandi successi duettando con le coppie presenti in gara. Recentemente la cantante esplosa in un’edizione del talent X-Factor, ha reso noto il suo essere in dolce attesa per mezzo di un post pubblicato sui social nel quale vi è scritto: “Oggi vi porto un messaggio di vita e di amore. Il web è veloce, e forse lo avrete già sentito o letto, ma ci tenevo a dirvelo di persona perché voi fate parte della mia famiglia allargata. Sono in attesa di un bebè, una dolce attesa arrivata dopo nove anni di amore con Andrea. Tanto amore a tutti voi!!”. Da segnalare come siano stati ovviamente annullati i prossimi concerti della Ferreri che si sarebbero dovuti tenere a Roma il 4 aprile e al Teatro Nuovo di Milano il 12.

GIUSY FERRERI, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (STANDING OVATION, 10 MARZO) – Giusy Ferreri nome d’arte di Giuseppa Gaetana Ferreri è nata a Palermo nel 1979. Da sempre appassionata di musica, la Ferreri prova a mostrare il proprio talento già nel 1998 auto producendo il brano Wo is me. Nel 2005 firma un contratto con la Warner Music Italy e con il nome d’arte di Gaetana pubblica il brano Il party. Il successo arriva nel 2008 quanto decide di prendere parte al talent X Factor. Durante la partecipazione piazza il suo primo singolo di successo Non ti scordare mai di me. Verso la fine dello stesso anno pubblica l’album Gaetana in cui sono contenuti diversi ottimi brani tra cui A novembre e quindi collabora con una grandissima artista come Ornella Vanoni per il pezzo Una ragione di più. Negli anni seguenti conferma il proprio talento con tanti ottimi pezzi tra cui Stai fermo li, la cover di Ma il cielo è sempre più blu, Roma –Bagkok, Il mare immenso e tanti altri ancora.

