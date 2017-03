GLORY, UOMINI DI GLORIA/ Su Rete 4 il film con Morgan Freeman (oggi, 10 marzo 2017)

GLORY - UOMINI DI GLORIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST - Glory - Uomini di gloria, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere drammatica e guerra che è stata realizzata nel 1989 per la regia di Edward Zwick mentre il cast è composto da volti noti per il pubblico di casa, tra i principali interpreti troviamo Denzel Washington, Matthew Broderick, Morgan Freeman e Cary Elwes. Il film non è da considerarsi una prima visione.

GLORY - UOMINI DI GLORIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Robert Shaw è un militare americano. L'uomo infatti è un colonnello. Un giorno, il militare viene chiamato a combattere la guerra di secessione americana. Robert è sempre in prima linea, e rischia di morire. Ad un tratto il militare si trova in mezzo ad uno scontro a fuoco. L'uomo viene ferito in maniera grave. A causa delle ferite riportate sul suo corpo, il colonnello è sul punto di perdere la vita, ma riesce a salvarsi. Robert Shaw viene quindi mandato a trascorrere la sua convalescenza nella sua abitazione, che si trova nella città di Boston. Nella sua casa, il colonnello riesce finalmente a guarire completamente. Successivamente incontra un vecchio amico, Frederick Douglass, l'uomo si batte per la cancellazione della schiavitù. L'abolizionista fa a Shaw un'interessante proposta lavorativa, quella di addestrare un gruppo di uomini volontari, che fanno parte del 54° Reggimento della Fanteria del Massachussetts. Robert accetta la proposta dell'amico abolizionista e si mette a preparare al combattimento i volontari, questi ultimi sono per lo più dei giovani di colore senza esperienza che vengono derisi da molte persone, le quali pensano che non siano in grado di combattere. Il collonnello Shaw mette tutto il suo impegno nel cercare di trasformare questi volontari in dei veri e propri soldati. Dopo il periodo di addestramento, sono dei militari molto coraggiosi, il 54° Reggimento viene quindi inviato a combattere nella battaglia di Fort Wagner, contro l'esercito americano del Sud. Questo scontro di guerra non sarà un successo per i volontari della fanteria, che infatti verranno sconfitti. Gli uomini di colore del 54° Reggimento dimostreranno però di essere molto coraggiosi. A causa del temerarietà messa sul campo di battaglia, i sopravvissuti di colore otterranno anche la libertà. Costoro non saranno più derisi ma onorati dai loro vertici militari e otterranno anche degli importanti riconoscimenti. Shaw, dall'altra parte, sarà lodato e rispettato per aver preparato nel migliore dei modi gli uomini del 54° Reggimento della Fanteria del Massachussetts.

