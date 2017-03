GOSSIP UOMINI E DONNE / Tra Mario Serpa e Claudio Sona c’è l’ombra dell’ex? Retroscena shock

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CLAUDIO SONA HA TRADITO MARIO SERPA? - Le news di gossip sulla rottura (improvvisa) tra Claudio Sona e Mario Serpa, si evidenziano ogni giorno che passa: cosa ci raccontano le ultimissime? L'ex coppia si era conosciuta durante il corso del primo trono gay di Uomini e Donne, andato in onda da settembre 2016 per un esperimento che rivedremo in onda dopo l'estate con l'inizio della nuova stagione. Claudio e Mario, con il loro estremo feeling avevano appassionato fin da subito gli estimatori del programma e, la loro storia, si è ben presto trasformata in una sorta di "reality show dei sentimenti". E così, dopo la scelta, gli haters hanno accusato la coppia di essersi trasformata in una macchina da soldi capace sono di creare “business facile” tra fotografie ed eventi in giro per l'Italia. Claudio e Mario però, hanno prontamente rispedito le "accuse" al mittente facendo anche una diretta su Facebook per confermare la loro unione ma, dopo pochissimo la coppia ha interrotto la storia in maniera definitiva. Secondo ciò che si legge sull'ultimo numero di edicola di Novella 2000, Mario Serpa avrebbe "beccato" il suo ex fidanzato in atteggiamenti intimi con Juan Fran Sierra e, sempre secondo quanto si legge sulla rivista, pare che i due si siano incontrati per chiarire delle vecchie situazioni rimaste in sospeso. Proprio in riferimento a Juan, anche all'inizio del trono gay si vociferava che Claudio Sona fosse fidanzato con lui e che il suo percorso - di fatto - fosse solo una mera forma di esposizione mediatica. Novella afferma anche che, dopo l'incontro tra Claudio e Juan, tra i due sarebbe nuovamente scattata la passione e Mario avrebbe casualmente incrociato i due provocando, di seguito, una accesa discussione che si sarebbe poi conclusa con la rottura ufficiale. Non ci è dato sapere se la piccante indiscrezione corrisponda o meno a verità anche perché, secondo le ultime dichiarazioni pubbliche del Serpa, non si evidenziava del rancore. A questo punto, non è nemmeno da escludere una probabile incursione di Mario Serpa durante il corso della nuova registrazione del trono classico e, in quel caso, ci potrebbe essere abbondante spazio per chiarimenti e confronti di sorta.

