Gino chiede scusa a Loredana Bertè/ In diretta a Standing Ovation: la risposta della cantante è sorprendente

Standing Ovation, Gino Doria chiede scusa in diretta a Loredana Bertè: la cantante reagisce in modo sorprendente - La scorsa settimana un episodio capitato a Standing Ovation, lo show condotto su RaiUno da Antonella Clerici, ha fatto molto discutere. Oggi però trova la parole fine con delle scuse in diretta. Un concorrente, Gino Doria, dopo l'esibizione con suo figlio ha avuto una brutta reazione alle critiche di Loredana Bertè. La cantante è ben nota per non avere peli sulla lingua, ma le critiche non sono state ben accette da Gino che ha risposto con un "Tu sei stata massacrata dalla natura". Una reazione che è spopolata sul web arrivando anche a Striscia La Notizia dil tramite grazie al quale Loredana Bertè, ammette questa sera, è venuta a conoscenza di queste brutte dichiarazioni. Antonella Clerici, prima di dare il via alla gara, svela che Gino Dorio vorrebbe scusarsi in diretta con la Bertè, ed eccolo quindi fare il suo ingrasso ed esordire con un: "Ciao loredana questa sera sei più bella" parole con le quali il concorrente vuole sdrammatizzare ma che trovano solo il gelo da parte della cantante e giudice di Standing Ovation.

Gino Doria chiede scusa a Loredana Bertè in diretta a Standing Ovation: la cantante lo ammonisce ancora - Gino Doria non si ferma qui, anzi, le sue scuse si fanno sempre più sentite: "Devo dirti che la scorsa settimana non so cos'è successo, forse mi sono fatto prendere la mano per mio figlio non so - e continua - Una rock sta come te non merita quelle parole anzi, meriti il meglio della vita e per questo ti chiedo mille scuse, le mie più sentite scuse!". Applausi in studio ma Loredana non si lascia ammorbidire dalle parole di Gino Doria, anzi risponde: "Le scuse le dovresti fare a tuo figlio, perchè un padre dovrebbe insegnare a raccogliere le critiche, argomentando ma non offendendo!". Anche le parole della Bertè riscuotono lo scroscio degli applausi del pubblico di Standin Ovation e dello stesso Gino che ammette ancora il suo errore e ringrazia la Bertè: "Ti ringrazio per questo consiglio, grazie e scusami ancora". Quello che ora incuriosisce il pubblico è vedere quale sarà la votazione della Bertè alla nuova esibizione di Gino e suo figlio.

