HAND OF GOD 2/ Anticipazioni, anteprima su Amazon Video: morale, corruzione e droga per il giudice Pernell

HAND OF GOD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017: LA SERIE - Droga, sesso e omicidi: questa è la promessa per una delle novità di Amazon Prime Video di oggi, venerdì 10 marzo 2017. Al via la serie Hand of God 2, disponibile in anteprima nel content del colosso commerciale. Fra i protagonisti ritroveremo molti volti noti, fra cui Ron Perlman nei panni del giudice Pernell Harris e Julian Morris, che interpreterà un ex star che ora gestisce una chiesa new age. Dana Delany sarà invece Crystal, la moglie del ministro di Pernell, mentre Garret Dillahunt donerà il ssuo volto a Kyle. Si segnalano inoltre Elizabeth McLaughlin nel ruolo di Alicia, Julian Morris in quello di Paul e Alona Tal che interpreterà Jocelyn. Il primo pilota è stato inoltre diretto da Marc Forster nel 2014. Già dal titolo possiamo intuire quale tematica tratterà la trama, alle prese con morale e religione in uno dei drama più curiosi di questa stagione televisiva. Il giudice Perrell, infatti, sfrutta il proprio potere per progredire con la propria mission, piuttosto che con la giustizia. Non ha paura, per questo, di uccidere o mentire per ottenere ciò che vuole. Il successo della serie ha convinto del tutto Amazon ad annunciare l'arrivo di una seconda stagione, che tuttavia sarà anche l'ultima. Tra i nuovi arrivi nel cast, rispetto al primo capitolo, vanno annoverati Linda Gray, conosciuta per il suo ruolo in Dallas, e Nia Long, che abbiamo conosciuto in Beaches.

HAND OF GOD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Il giudice Pernell Harris è corrotto al punto giusto, che ritrova la sua fede in seguito al tentato suicidio del figlio. Paul è infatti rimasto traumatizzato nell'aver assistito alla violenza sessuale perpetrata ai danni della moglie ed era caduto in una forte depressione. Fortunatamente il reverendo Paul Curtis sembra aver toccato i punti giusti per evitare ad Harris un destino peggiore. Crystal continua tuttavia ad essere preoccupata per l'equilibrio psichico del marito, che potrebbe trovare ostacolo negli affari proprio a causa della sua fede ritrovata. Senza considerare che il sindaco Robert Boston, conosce molto bene ciò di cui è capace il giudice. Durante una visita al figlio in ospedale, Harris viene colpito da alcune visioni che lo conducno verso un poliziotto e conclude che è il responsabile della violenza fatta alla nuora. Anche se durante l'interrogatorio l'agente dimostra di essere innoccente, Pernell decide di incaricare il violento Keith Denninson per mettere in atto una giustizia sommaria. Pernell è infatti convinto che Dio lo abbia prescelto per mettere in atto una morale terrena e per questo inizierà un'aspra crociata per incastrare chi ha ridotto Paul in quello stato.

© Riproduzione Riservata.