HEROES REBORN/ Anticipazioni puntata 10 marzo 2017: Tommy è stato adottato!

HEROES REBORN, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Heroes Reborn, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La tana del leone". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: in seguito all'incidente, Tommy (Robbie Kay) trova la madre in forte stato di shock e la allontana prima dell'arrivo della Polizia. Malina (Danika Yarosh), invece, durante la sua spedizione nell'Artico trova una farfalla ed un campo elettromagnetico anomalo. Intanto, Ren (Toru Uchikado) decide di chiamare a raccolta tutti i giocatori di Katana Girl per aiutare Miko (Kiki Sukezane) a recuperare la katana, invitandoli in un incontro alla Renautas. Noah (Jack Coleman) invece continua la sua ricerca con Quentin (Henry Zebrowski), mentre la Kravid (Rya Kihlstedt) continua a portare avanti la sua missione segreta, con cui intende donare al mondo delle risorse illimitate che contrastino le piaghe della società. Mentre Tommy scopre che la madre ha bisogno di un'importante trasfusione di sangue, Luke (Zachary Levi) cerca di ricucire il rapporto con la moglie, ma non appena afferma di amarla ancora, la donna preferisce lasciare la stanza. Una volta solo, Luke nota che il suo potere da Evo sta diventando sempre più evidente e non sa per quanto tempo riuscirà a tenerlo nascosto. Ore dopo, il personale medico comunica a Tommy che il suo sangue non è compatibile con quello della madre, sollevando più di qualche dubbio. Noah e Kevin invece trovano un valido aiuto nella figlia della Kraven, che riesce a portarli fino alla stanza in cui è stata rinchiusa Molly. Verranno però fermati da Harris (Clé Bennett) ed i suoi due cloni, ma Noah organizza un diversivo e dopo aver sparato ad un estintore, riesce a polverizzarli. Anche se Noah e gli altri riusciranno a trovare Molly (Francesca Eastwood), la ragazza ha ormai capito che l'unico modo per evitare di essere sfruttata per il proprio potere, sia dalla Renautas che dagli altri Evo, è togliersi la vita. Prima di morire, gli rivela però che la figlia è veramente morta quel giorno di quattro anni prima e che deve farsene una ragione. Infuriata con Noah, la leader della Renautas incarica il suo braccio destro di affidarsi al sicario più crudele pur di mettere in atto la sua vendetta. Intanto, Luke decide di dire tutta la verità a Joanne (Judith Shekoni) riguardo ai suoi superpoteri, affermando che è iniziato tutto in seguito alla morte del figlio. La donna, tuttavia, si sentirà tradita e sceglierà di lasciarlo.

HEROES REBORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 5 "LA TANA DEL LEONE" - Tommy scopre grazie all'innesto di un chip di essere stato in realtà adottato quando era solo un bambino. In questo modo, anche lui non è in grado di sapere quale sia la sua verà identità. Sfruttando il proprio potere, riesce a raggiungere la madre in cerca di spiegazioni, ma Caspar si manifesterà in quel momento, rivelando di sorvegliarlo da molti anni. Secondo la sua visione, Tommy è destinato a salvare il destino del mondo, ma il ragazzo non è ancora disposto ad accettare questa verità e preferisce allontanarsi. Intanto, Quentin, Taylor e Noah trascinano Erica in una trappola, ma verranno bloccati da Harris ed ii suoi cloni. Solo l'arrivo di Miko riuscirà a metterli in salvo, ma Erica riuscirà a fuggire. Noah e Quentin riusciranno tuttavia a bloccare uno dei cloni, mentre Erica si presenta da uno scienziato di cui si fida e scopre che l'apocalissi invetirà i poli magnetici della Terra, provocando la distruzione dello scudo protettivo che limita il raggio d'azione del sole. Il tempo ormai stringe e manca solo una settimana prima che la predizione di realizzi. Nel frattempo, Luke fa ritorno a casa, ancora distrutto dal fatto che la moglie lo abbia voluto lasciare dopo aver scoperto la sua vera natura. Nello stesso momento, Malina cerca di sfuggire ad alcuni uomini coadiuvati da un Evo e uno dei cloni di Harris ed anche se riuscirà nell'intento, perderà del tutto di vista Farah.

© Riproduzione Riservata.