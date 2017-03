ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Rocco Siffredi si schiera con Raz Degan e attacca il gruppo (Oggi, 10 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: ROCCO SIFFREDI SI SCHIERA CON RAZ DEGAN – Dopo essere stata attaccato anche da Imma Battaglia che non ha gradito il suo modo di accoglierla, Raz Degan, sull’Isola dei Famosi 2017, sembra aver finalmente trovato un amico. Rocco Siffredi, giunto in Honduras come ospite speciale, non ha perso tempo schierandosi subito con l’attore israeliano. "Sono persone che non mi interessano a ogni livello. Questo gioco per loro è l'olimpiade della vita, senza questo gioco non sanno dove andare", ha dichiarato Raz Degan durante un momento di sfogo con Rocco. L’attore ha così provato a convincere Degan a fare un passo indietro cercando di conoscere i suoi compagni d’avventura: “Secondo me c'è qualcuno che ti potrebbe interessare. È brutto fare di tutta l'erba un fascio. Tu rischi di rovinarti una bellissima esperienza che stai facendo, per colpa del pensiero che hai nei confronti del resto della gente. Tu hai detto subito ‘Ho fatto tutto questo per voi', vuol dire che ti fa male. Tu sei sensibile, credo che un po' ti dispiaccia”. In confessionale, poi, Rocco Siffredi si è lasciato andare ad una profonda riflessione sulla personalità di Raz: “Lo vedo che soffre, ma caratterialmente non lo fa vedere. È molto orgoglioso. […] Raz è una persona molto simpatica, va solo preso in maniera giusta. Non bisogna dirgli ‘Hey, oggi si decide' perché così già non ti ascolta più. Ci sono tante sfaccettature di Raz che non conosco però non è il cattivo della classe che pensavo". Rocco Siffredi riuscirà a fare da collante tra Degan e il resto del gruppo?

