Il Segreto, video replica puntata 9 marzo: Severo allo scontro con Francisca - Nelle ultime puntate de Il Segreto, continuano i problemi per Hernando e la sua famiglia. Elias continua ad essere un punto di riferimento per Beatriz e Camila e questo infastidisce il padrone di casa che torna ad invitare il suo assistente a pranzo per evitare che leghi troppo con i paesani. Intanto, Camila si chiede come mai Beatriz riesca ad urlare dopo i suoi incubi e la spinge a pensare che forse riuscirebbe a parlare se solo volesse e così le chiede di provare ma senza molti risultati. Hernando, dal canto suo, non crede a una sola parola di questa storia, e ha avuto un duro scontro con la sua compagna proprio su questo argomento Carmelo ha dato una notizia sconvolgente a tutto il paese, vessato dalla siccità: nella sua proprietà di campagna sono state trovate delle sorgenti che potrebbero aiutare il raccolto a rifiorire, facendo così ripartire l'economia di Punte Viejo. Uno scambio di attenzioni, poi, ha riguardato la "coppia" Mauricio-Fè, che anche se non è una vera coppia fa battere il cuore a moltissimi telespettatori, che sui social commentano e sperano che accada qualcosa. I due sono sempre stati buoni amici ma qualche parola di troppo ha fatto intendere che covano entrambi un sentimento a cui non hanno mai dato sfogo: oggi Fè voleva acquistare un vestito, ma sarebbe stato troppo costoso per una donna di basso rango come lei. Per questo motivo l'amico, collezionando risparmi sudati e preziosi del suo lavoro, le ha acquistato quel vestito solo per vederla sorridere: a cosa porterà questo gesto?

