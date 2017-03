Il Segreto, l'esercito arriva a Puente Viejo anticipazioni spagnole e italiane

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: L'ESERCITO ARRIVA A PUENTE VIEJO - Il Segreto andrà in onda oggi per ben due puntate: la prima a partire dalle ore 16:20 come sempre, mentre la seconda dalle ore 21:15 circa ovvero al termine di Striscia la noitizia. La telenovela spagnola prenderà il posto della fiction Amore pensaci tu che si sposterà proprio alla domenica. I due appuntamenti odierni sanciranno l'arrivo a Puente Viejo dell'esercito ovvero del sergente Loginos, che si presenterà in paese per indagare sul recente attentato a Munia. Ramiro incontrerà così il suo ex collega, da lui già conosciuto in precedenza, che gli porrà una serie di domande riguardo il vero andamento dei fatti e il possibile coinvolgimento dei compaesani nelle manifestazioni di protesta. Anche Donna Francisca otterrà la visita di Loginos e in tale occasione si renderà conto che Raimundo potrebbe presto cacciarsi di nuovo nei guai. Sarà considerato uno dei capi dei pericolosi movimenti di protesta?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LUCIA HA LE IDEE CHIARE! - Nelle ultime puntate de Il Segreto Hernando continua ad essere lontano da Puente Viejo: a causa dei fondi sottratti da Damian alla sua attività, il signor Dos Casas è stato costretto ad intraprendere un viaggio di lavoro per cercare di risolvere i problemi economici della famiglia, che diversamente rischierebbe la bancarotta. Proprio durante l'assenza del marito Camila ha potuto rallegrarsi della visita della sua amica Lucia, giunta da Cuba per non ben precisati motivi. Fin dal primo giorno a Los Manantiales, questo nuovo personaggio ha puntato gli occhi su Nicolas, il più caro collaboratore ed amico di Hernando. E la scoperta che fosse vedovo, non ha fatto altro che rallegrarla ulteriormente facendole pensare di creare una famiglia insieme a lui. Vi sorprenderà sapere che, dopo avere conosciuto anche la piccola Juliana, Lucia avrà una proposta davvero sensazionale per il fotografo... Clicca qui per vedere il video che descrive questo inaspettato momento.

