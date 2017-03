Il Segreto, puntata serale 10 marzo: a Puente Viejo arriva Mencia, un nuovo amore per Carmelo? (Anticipazioni)

NELLA SOAP IL SEGRETO ARRIVA MENCIA, UN NUOVO AMORE PER CARMELO? - Il palinsesto Mediaset cambia programmazione e la maxi puntata serale de Il Segreto si sposta al giovedì. Tutti i fan della celebre soap opera spagnola, di conseguenza, potranno assistere a un nuovo appuntamento in prima serata con un paio di giorni di anticipo, ma quali saranno gli avvenimenti più interessanti degli episodi di di stasera? Stando alle anticipazioni al segreto farà il suo ingresso un nuovo personaggio, Mencia, che catturerà subito le attenzioni di Sol e Candela. Le due donne, infatti, cercheranno di fare in modo che la nuova arrivata si avvicini sempre di più a Carmelo, che distratto dai tanti problemi della tenuta ha da tempo messo da parte l'amore. A Puente Viejo, invece, non mancheranno dei momenti di grande tensione politica, ma a farne le spese sarà soprattutto la famiglia Castaneda, che potrebbe rischiare grosso proprio a causa dei precedenti di Raimundo Ulloa. Quale sarà la reazione di Emilia?

HERNANDO ROVINA LA FESTA DI CAMILA, AMORE AL CAPOLINEA? - Al centro della prossima puntata de il Segreto, che a causa di una variazione di palinsesto andrà in onda stasera a partire dalle 21.15, ci sarà l'inaugurazione di Los Manantiales, ma a quanto pare la festa sarà rovinata da Hernando, che con i suoi atteggiamenti continuerà a creare molti problemi alla sua famiglia. Dos Casas, inoltre, tratterà ancora una volta sua moglie con freddezza e questo, a quanto pare, non farà che creare una spaccatura fra loro. Proprio in questa spaccatura riuscirà a trovare spazio Elias, che come sappiamo bacerà la povera Camila in un tentativo estremo di conquistarla. Riuscirà il chimico a far capitolare Camila? Le anticipazioni svelano che la donna, certa di aver commesso un errore e piena di sensi di colpa nei confronti di Hernando, metterà fine al loro bacio. Riuscirà Camila a tornare in sé o il suo rapporto con Dos Casas è giunto al capolinea?

