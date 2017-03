IMMA BATTAGLIA/ Nuove confessioni a Pomeriggio 5: "La copertina su Chi dopo l'Isola è solo una coincidenza"

Imma Battaglia a Pomeriggio 5, l'attivista si svela in diretta: "Eva voleva dirlo dal primo giorno che stavamo insieme, io no" - Ospite di Barbara D'Urso nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, Imma Battaglia ha raccontato nuovi dettagli della storia con Eva Grimaldi, soffermandosi soprattutto sul loro particolare incontro: "Io ero in un momento molto complicato della mia vita, stavo compiendo 50 anni e stavo vivendo una forte crisi a livello intimo. - esordisce in studio la Battaglia, che ancora racconta - Lei mi ha cercato, mi crolla addosso e piange a singhiozzi. Figurati io non la conoscevo personalmente però l'ho comunque accolta perchè lei era una donna distrutta e da un abbraccio siamo finite a raccontarci la nostra vita tra patatine e una birra. Così è iniziato un lungo corteggiamento che lei ha fatto a me e lo voglio dire a tutte le fan di Gabriel Garko. - scherza poi Imma, che così conclude - Io sono stata sulle fine fino ad un certo punto poi mi soi lasciata andare e ho ceduto. Sono io quella che non voleva tutto questo clamore, Eva l'avrebbe detto il primo giorno anche per quello che sto vivendo adesso che per me è un pò troppo perchè io sono un'attivista politica e non ho bisogno di tutto questo gossip". Poi ci tiene a rispondere alle tante critiche sulla copertina su Chi che definisce una semplice coincidenza e nulla di programmato come alcuni la accusano.

Imma Battaglia allibita dopo l'Isola dei Famosi, l'attivista confessa: "I fan di Raz mi stanno inondando di insulti" - È tornata in Italia da meno di una settimana dopo la sua avventuta all'Isola dei Famosi, ma Imma Battaglia si dice davvero stanca e arrabbiata. Se parte di questa rabbia l'ha palesata durante la diretta di lunedì, quando a gran voce ha accusato Raz Degan appoggiando le rivelazioni fatte dalla Palapa dalla compagna Eva Grimaldi e dagli altri naufraghi, oggi l'attivista si sfoga nuovamente per quello che da qualche giorno le sta accadendo. Una vera e propria pioggia di insulti è quella cascata sulla Battaglia che, intervistata da Radio Cusano Campus, ha dichiarato: “Io sono allibita, mi hanno detto di tutto. - sbotta l'attivista, incredula per ciò che le sta accadendo - Io ho accettato di andare all’Isola per amore e serietà nei confronti di Eva. Ho fatto una fatica immane, mi sono ritrovata in questa situazione in cui in 400 metri quadrati ci sono due fazioni, da una parte Raz Degan e dall’altra il resto del gruppo".

Imma Battaglia, pioggia di insulti dopo l'Isola dei Famosi: le dichiarazioni su Raz Degan - Fortemente provata dall'avventura all'Isola dei Famosi ma, ancora di più, dagli insulti ricevuti in questi giorni, Imma Battaglia ancora racconta: "Mi sono trovata in grandi difficoltà emotive e fisiche, ho chiesto a Raz Degan di avere una tregua, in questa guerra, non ho avuto alcuna risposta, ho osato dire un po’ di verità davanti a delle bugie che lui diceva e da quel momento sono stata inondata da insulti gravissimi, violenti, mi accusano addirittura di essere antisemita, e sono veramente allucinata, costernata, senza parole”. Accuse molto dure quelle piombate su Imma Battaglia dopo l'avventura in Honduras, dalla quale comunque torna arricchita visto il coming out di Eva Grimaldi avvenuto proprio sull'Isola. Ma è proprio Eva che ha scatenato un nuovo caso che mette la produzione del reality sotto accusa e tutto per colpa di una sua rivelazione ancora rimasta senza spiegazione...

