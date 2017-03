Italia's Got Talent 2017 / Ed. 8 Audizioni, terza puntata: nuovo Golden Buzzer stasera? (oggi, 10 marzo)

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI TERZA PUNTATA: NUOVO GOLDEN BUZZER STASERA? (OGGI, 9 MARZO) - Terzo appuntamento con le Audizioni dell’ottava stagione di Italia’s Got Talent: stasera, venerdì 10 marzo 2017, il pubblico del talent guidato da Lodovica Comello si gusterà le esibizioni di nuovi concorrenti. Risate e stupore la faranno come sempre da padrone, mentre ogni talento proverà ad aggiudicarsi il tanto ambito Golden Buzzer: il primo giudice che lo ha assegnato (e, al momento, anche l’unico) è stata Luciana Littizzetto, rimasta completamente folgorata dall’esibizione dei due fratelli Elena e Francesco Faggi la settimana scorsa. I due hanno portato in scena il brano di Ed Sheeran, “Lay it all”, strappando a tutti commenti carichi di entusiasmo e anche qualche parola di commozione. A poter suonare il tanto ambito bottone d’oro sul tavolo della giuria rimangono dunque Nina Zilli, Frank Matano e Claudio Bisio. Chi sarà il prossimo?

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI TERZA PUNTATA: I CONSIGLI DI FRANK MATANO Frank Matano fa parte della giuria di Italia’s Got Talent 2017: “entro molto in sintonia con i concorrenti” ha ammesso, confessandosi in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni proprio in merito a questo ruolo televisivo “mi ricordano me stesso quando iniziavo a fare questo lavoro”. Non sono mancati alcuni consigli da parte del giudice, che ha sottolineato che la cosa migliore - una volta saliti su quel palco - è non strafare: “non creare per forza di fare i brillanti, ma di essere naturali. Al terzo anno mi sento più a mio agio” ha aggiunto ancora “anche se resta la paura di dire una stupidata…”. La personalità di Matano riesce sempre in qualche modo a spiccare al tavolo della giuria: come se la caverà stasera? Sarà il suo il prossimo Golden Buzzer? Staremo a vedere…

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI TERZA PUNTATA: VIDEO ANTEPRIMA - Sul sito ufficiale di Italia’s Got Talent 2017 sono state condivise alcune immagini di anticipazione in merito al terzo appuntamento dedicato alle Audizioni, pronte a svelare qualcuno dei concorrenti che faranno capolino in scena: si parte con due violinisti, per passare a due ballerini che si presenteranno vestiti da maschere e si esibiranno proprio con la particolarissima mise. Un uomo in grado di saltare nel vetro senza ferirsi farà trasalire tutti, per poi lasciarli senza parole di fronte a questo talento che nasconde diversi pericoli: a Italia’s Got Talent 2017 non mancheranno poi aeroplanini volanti, acrobati sul tappeto elastico, facce stralunate e anche… qualche bacio! Clicca qui per vedere il video di anticipazioni direttamente dal sito ufficiale della trasmissione.

