JACK - LA PROVA DECISIVA/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 10 marzo 2017)

JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA, IL FLM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST - Jack Reacher - La prova decisiva, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione e thriller che è stata diretta da Christopher McQuarrie con il soggetto che è stato tratto dal romanzo Lee Child con il titolo One shot-La prova decisiva. Nel cast, gli attori che sono presenti sono davvero di spessore come Tom Cruise, Rosamunde Pike, Robert Duvall, Jai Courtney, Richard Jenkins e Werner Herzog. Inizialmente, il titolo del film doveva essere One Shot come il titolo del romanzo, poi invece è stato scelte il nome del protagonista. Le riprese del film hanno avuto inizio a ottobre 2011 e sono terminate a gennaio 2012 e si sono svolte principalmente nella città di Pittsburg (Pennsylvania). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA, IL FLM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Pennsylvania, il detective Emerson ha il compito di indagare sul crudele assassinio di cinque persone, avvenuto per mano di un misterioso cecchino. Le indagini lo portano sulle tracce di James Barr, un ex soldato che ha combattuto durante la Guerra del Golfo. Quest'ultimo, una volta interrogato non rilascerà alcuna dichiarazione ma si limiterà a scrivere il nome di Jack Reacher. James Barr verrà ridotto in coma dai membri del carcere presso cui verrà imprigionato. La polizia inizia così ad indagare sull'identità di Jack Reacher. Ben presto verrà a galla il suo passato militare ma al momento delle indagini l'uomo sembra totalmente disconnesso dal mondo, senza una famiglia e un luogo fisso di dimora. Jack Reacher si trova in realtà in Florida. Appena appresa la notizia dell'arresto di Barr l'uomo si presenterà di sua spontanea volontà dal procuratore per aiutare la polizia ad inchiodare il cecchino. Reacher ha un vecchio conto in sospeso con Barr, che durante la Guerra del Goldo uccise diversi commilitoni. L'obiettivo di Reacher è quello di chiudere una volta per tutte i conti con Barr, incriminandolo per i cinque omicidi avvenuto in Pennsylvania.

