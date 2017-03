LA GENTE CHE STA BENE/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio e Diego Abatantuono (oggi, 10 marzo 2017)

LA GENTE CHE STA BENE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La gente che sta bene, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 2014 diretta da Francesco Patierno (Naples 44, Cose dell'altro mondo, Il mattino ha l'oro in bocca) ed interpretata da Claudio Bisio (Benvenuti al Sud, Ma che bella sorpresa, Puerto escondido), Diego Abatantuono (Eccezzziunale veramente, Mediterraneo, Fantozzi contro tutti) e Margherita Buy (Mia madre, Io e lei, Viaggio da sola). Il film è stato presentato come una commedia, La gente che sta bene è in realtà una feroce critica ad una società borghese medio-alta che si crede superiore, ma che in realtà vive nel terrore di perdere la sicurezza economica, mascherata da felicità, che è riuscita faticosamente ad ottenere. Nel caso di Umberto, mantenere il suo status di persona "che sta bene" è costato il suo rapporto con la moglie e i figli, e l'appartenenza ad una casta considerata superiore si è ben presto dimostrata effimera quanto il suo impiego. Negli ingranaggi di un grande studio legale internazionale nessuno è insostituibile, e per perdere tutto basta davvero poco. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA GENTE CHE STA BENE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Umberto Maria Durloni (Claudio Bisio) è un avvocato milanese tutto concentrato sul suo lavoro, è un uomo cinico che non si fa problemi a licenziare i propri collaboratori quando rendono poco, e si considera al di sopra dell'attuale crisi che attanaglia l'Italia. Concentrato com'è sul lavoro e sul suo status di persona abbiente ed arrivata, non si accorge che la moglie (Margherita Buy) è stanca della sua costante disattenzione e i suoi due figli hanno problemi psicologici. La facciata di rispettabilità e di uomo che sta bene cade quando lo stesso Umberto viene licenziato dal suo studio. Si tratta della fine di tutto ciò che Umberto riteneva importante, e a cui aveva sacrificato tutta la sua vita privata. Ad una festa Umberto però conosce Patrizio Azzesi (Diego Abatantuono), l'avvocato più in vista di Milano, che gli offre di lavorare per lui. Purtroppo Umberto si innamora della moglie di Azzesi, Morgana (Jennipher Rodriguez). Questo colpo di testa di Umberto darà origine ad una serie di eventi sempre più drammatici.

