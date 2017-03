LO SGUARDO DELL'ALTRO/ Su Cielo il film con Miguel Bosè e Ana Obregon (oggi, 10 marzo 2017)

LO SGUARDO DELL'ALTRO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST - Lo sguardo dell'altro, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola dal genere drammatica che è stata affidata alla regia di Vicente Aranda nel 1997 mentre gli interpreti che danno volto ai protagonisti sono Josè Coronado, Laura Morante, Miguel Bosè e Ana Obregon. Non si tratta di una Prima Tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO SGUARDO DELL'ALTRO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Begonia è una donna, che ha 30 anni, la giovane fa di mestiere la consulente e va in terapia da uno psicoterapeuta, a causa dei difficili rapporti che ha con la sua famiglia. La vigilia di Natale, Begonia viene invitata dalla sua famiglia al cenone. La ragazza è costretta ad incontrare quindi la madre, che è stata da sempre molto dura con lei, e il fratello, che nel frattempo si è sposato. La donna non va d'accordo con nessuno, per fortuna però riesce ad essere compresa solamente dalla sorella Isabel. Nel corso della cena di Natale, Begonia si mette subito a litigare con i suoi familiari. A causa delle innumerevoli incomprensioni, la donna se ne va dalla casa di sua madre non salutando nessuno e sbattendo la porta. In seguito, Begonia si rifugia in un bar dove viene corteggiata da un giovane misterioso che si chiama Daniel. Begonia cede al corteggiamento di questo ragazzo sconosciuto e si mette a parlare con lui. Daniel ha solo 18 anni, ma è molto sicurto di sè, e questo lato del suo carattere colpisce tanto la consulente. Al bar arriva l'ex compagno di Begonia Elio, e l'uomo si scontra subito con Daniel. Il mattino seguente, la donna scopre di aver passato la notte con Daniel, senza sapere come. Il ragazzo le racconta che i due hanno passato una passionale ed intensa notte di sesso. Begonia lascia la casa di Daniel e si promette che non avrebbe più rivisto il giovane, ma lui inizia perseguitarla. Per Begonia Daniel è stato solamente un amante, ma nient'altro. La donna è invece innamorata di un pittore, che, a causa dell'età, potrebbe essere suo padre. L'artista si chiama Ignacio. Daniel, dopo aver scoperto la relazione tra Begonia e il pittore, decide di continuare a corteggiare quella che è stata la prima donna con cui è andato a letto. Improvvisamente la consulente accetta la sfida del suo ex compagno Elio che propone alla donna di andare in un quariere malfamato di Madrid fingendosi una prostituta. Begonia dunque, si traveste da prostituta e viene violentata terribilmente da alcuni sconosciuti. Dopo la brutta esperienza, la consulente sceglie di cambiare vita e di lasciare tutti i suoi amanti, scegliendo di frequentare in maniera stabile solamente Daniel che alla fine sposa il ragazzo e dà alla luce un bambino, ma ben presto incomincia a non accettare più la vita coniugale e si reca nel quartiere in cui è stata violentata alla ricerca di nuove avventure erotiche.

