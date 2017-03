LOVE 2/ Anticipazioni puntata 10 marzo: svarioni nella coppia. In anteprima su Netflix la serie con Paul Rust

LOVE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017: LA SERIE - Sbarca su Netflix oggi, venerdì 10 marzo 2017, la serie Love 2, in anteprima mondiale. Creata da Paul Rust, Judd Apatow e Leslie Arfin, la trama si concentra ancora una volta sui due protagonisti, Mickey e Gus. Un incontro fatale che porterà i due ad entrare nello spazio intimo dell'altro, nonostante un passato sentimentale del tutto discutibile. E' quindi con la paura di un nuovo fallimento che i personaggi di Gillian Jacobs e Paul Rust dovranno fare i conti. Soprattutto in questo secondo capitolo della comedy, che rimanda all'inevitabile. Come definire al meglio il loro rapporto? In un viaggio spirituale che si addentra nelle dinamiche relazionali e nella definizione dei ruoli, Mickey e Gus dovranno capire se le definizioni convenzionali di fidanzato e fidanzata possano già corrispondere a ciò che stanno vivendo. Al loro fianco, troveremo di nuovo Claudia O'Doherty, interpretata da Bertie, a cui si aggiungeranno una serie di personaggi minori e volti nuovi. Fra questi, ricordiamo Kevin, alias di Jordan Rock, il responsabile del catering di Witchita, Susan, interpretata da Tracie Thoms e autrice dello show, Heidi, dietro cui troviamo il volto di Briga Heelan e Syd, ovvero Kerry Kenney, una vicina di casa sposata con Jeff. La prima stagione della comedy ha riscosso subito un grande successo da parte della critica, conquistando su Rotten Tomatoes, un voto medio di 7 su 10 totali. Uno dei tanti elementi che hanno convinto la produzione a rinnovarla per un terzo capitolo, come annunciato nella presentazione dello show.



LOVE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Dopo la prima stagione, in cui i protagonisti hanno attraversato la fase iniziale del loro rapporto e molteplici incertezze, Love 2 prosegue su binari diversi e ci mostra il tentativo da parte di Mickey e Gus di dare vita ad una vera e propria relazione. E questo nonostante la rivelazione della donna di avere numerose dipendenze, fra cui quella da alcool e la fame d'amore. Per entrambi questo particolare sarebbe dovuto suonare come un campanello d'allarme, ma la coppia è ancora nella fase di innamoramento ed anche un ostacolo così grande - e che richiama la disfunzionalità dei loro precedenti rapporti - appare in realtà incorniciato da parentesi rosa. Entrambi i protagonisti sanno quali sono le propria mancanze, come evidenziato durante gli inevitabili scontri. Sarà questo uno dei cardini del secondo capitolo, in cui ci sarà una continua altalena emotiva. Un mordi e fuggi che porterà ora Mickey ora Gus ad assumere il ruolo di accusatore, salvo poi indietreggiare e scusarsi con l'altro. Nei nuovi episodi, che saranno due in più rispetto ai precedenti 10, vivremo anche il ritorno di Andy Dick, come confermato al Just fo Laughs Festival di Montreal. Lo vedremo in un cameo, piangente così come lo abbiamo conosciuto nella prima stagione, in cerca di un conforto da parte di Gillian.

