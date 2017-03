Lite Nancy Coppola e Eva Grimaldi / La cantante: 'Non sono lo zerbino di nessuno' (Isola dei Famosi 2017)

Nancy Coppola, la cantante furiosa e in lacrime all'Isola dei Famosi: scoppia la lite con Eva Grimaldi - Un risveglio poco piacevole per Nancy Coppola all'Isola dei Famosi: dopo una nottata passata tra pioggia e risvegli poco piacevoli, la cantante neomelodica è infuriata con il gruppo e soprattutto con Eva Grimaldi per il poco rispetto avuto nei suoi confronti. La naufraga è stata più volte svegliata nel corso della notte a causa del via vai poco silenzioso di alcuni dei suoi compagni che, a suo dire, sono stati poco rispettosi: "Quando qualche volta io ed Eva stavamo chiacchierando siamo state richiamate per portare silenzio ed è giusto, quando però dovete farlo voi niente! Io non sono il cagnolino di nessuno!" è allora sbottata la Coppola che ha avuto un duro scontro poi proprio con la Grimaldi che le ha chiesto di smetterla: "Che sono il tappetino che devo stare zitta e dire sempre si? Ho preso pure le tue parti, i ca**i miei dovevo farmi" conclude Nancy che lascia gli altri e va via infuriata.

Nancy Coppola, lite con Eva Grimaldi e lacrime all'Isola dei Famosi: tutto si placa grazie alla prova ricompensa - Nancy Coppola, dopo la sfuriata, ha lasciato il gruppo che si era appena riunito e si è recata in riva al mare, ancora infastidita e in lacrime. È stata allora Samantha De Grenet a raggiungerla e a farle comprendere che, in fondo, non è accaduto nulla di particolarmente grave. La naufraga non ha però voluto sentire ragioni e ha dichiarato che sono Eva Grimaldi e Giulio Base ad infastidirla maggiormente: "Giulio vuole fare il professore, non lo sopporto, lo facesse a casa sua!" ha infatti motivato la cantante che si è placata solamente più tardi, quando tutti sono stati chiamati per la prova ricompensa. Qui tutti hanno avuto la possibilità di mangiare visto che ad ogni tappa della prova, Bettarini ha dato loro la possibilità di rifocillarsi con patate al forno, pollo, polpette al sugo e profitterol. Una vera e propria goduria per i naufraghi che, anche se solo per qualche minuto, hanno ritrovato il sorriso.

