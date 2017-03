Lo scherzo perfetto / Pagelle prima puntata: l'inutilità e la pochezza di un programma imbarazzante

LO SCHERZO PERFETTO, I TOP DELLA PRIMA PUNTATA: Trovare i top di questa puntata di "Lo scherzo perfetto" sembra sfida difficile, forse impossibile. Nessun elemento di novità, poco divertimento, monotonia, perplessità generale, commenti social che impazzano sul web e travolgono di critiche il programma, che non inizia proprio nel migliore dei modi. Gli unici elementi positivi, se ci si dovesse sforzare per trovarli, sono proprio legati all'opportunità di visibilità e popolarità che il format del programma può dare a giovani artisti, attori, comici e maghi del web che possono così a loro volta sfruttare il canale Mediaset e il programma in particolare per arrivare al grande pubblico, giocando su simpatia, ironia e creatività. Altri top? Altri momenti belli e aspetti positivi del programma? No, al massimo Marco Balestra, che ha partecipato al dietro alle quinte ma ha dato comunque quel minimo tocco di professionalità al programma.

LO SCHERZO PERFETTO, I FLOP DELLA PRIMA PUNTATA: Considerare "Lo scherzo perfetto" un bel programma, ma anche semplicemente un programma discreto o sufficiente, senza neanche citare l'assurdo e impossibile caso in cui venga appellato come "meraviglioso" o fantastico", sarebbe l'intesa e l'insulti già grande a tutto il mondo della tv, dei programmi di intrattenimento che si sono succeduti nel corso dell'intera storia del piccolo schermo. E no, non sembra una critica esagerata. Un programma imbarazzante, che non ha fatto ridere neanche sotto tortura o dietro pagamento, con degli scherzi assurdi, commenti dei giudici insignificanti, presenza di un personaggio come Alessia Macari che oltre a mostrare il suo QI pari a quello di una cimice non ha dato nessun valore aggiunto al programma. Conduzione di Teo Mammucari come sempre sopra le righe, troppo preso a insultare la Macari e a dire cose senza senso, scollegate tra di loro e uguali a tutte le altre tipologie di "presentazioni" che ha fatto nel corso della sua carriera. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.