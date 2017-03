Masterchef Italia 2017 / Vincitore e pagelle della finale: Valerio da 10 e lode

MASTERCHEF ITALIA 2017, VINCITORE I TOP E FLOP DELLA FINALE - La finalissima di Masterchef Italia 2017 non ha deluso le aspettative. In una puntata del tutto particolare, con ben tre concorrenti all'ultimo scontro, Valerio si è aggiudicato il titolo, confermando come l'età anagrafica non coincida con la maturità nell'arte culinaria. La sua prova è stata eccellente e gli vale un 10 e lode in pagella: perfetto negli antipasti, soprattutto nella capasanta al plancton, il diciottenne è riuscito a proporre piatti innovativi, con tecniche orientali degne di uno chef stellato. Unica pecca il dessert poco abbondante nelle dosi, che non ha potuto essere assaggiato da tutti i giudici. Nella serata conclusiva di questa edizione, tutti i finalisti meritano un voto positivo: un 8 per Cristina, sempre elegantissima nelle sue creazioni soprattutto nel sandwich alla triglia che ha conquistato Joe e colleghi. L'avvocatessa di San Marino è riuscita a competere con Valerio per buona parte della gara, anche se con presentazioni del tutto differenti rispette a quelle del collega. Non è stata sempre all'altezza degli altri due finalisti Gloria che merita un 6 e mezzo in pagella, raggiunto soprattutto grazie al suo dessert, il migliore della finale. I piatti della ligure sono stati oggetto di critiche da parte dei giudici, soprattutto nel caso del risotto alle erbe, che ha rischiato di mandare all'ospedale Barbieri. Le sue scelte, molto più tradizionali rispetto a quelle dei colleghi, hanno evidenziato come fosse lei la meno preparata dei tre finalisti anche se può dirsi più che soddisfatta dell'obiettivo raggiunto. Un discorso a parte meritano i flop della finale di Masterchef Italia di ieri sera. Considerando il percorso fatto e l'ottimo risultato raggiunto, i finalisti non meritano di comparire in questa black list, nella quale per una volta inseriamo qualche giudice. Non è mancata la sensazione che qualcuno degli chef stellati avesse le sue preferenze, sperando di portare avanti la causa di un concorrente o dell'altro: perché mai Canavacciuolo giudicava favorevolmente le creazioni di Gloria, quando i colleghi trovavano solo i lati negativi? Era la ligure la sua preferita? Joe parteggiava per Valerio, mentre Bruno per Cristina? Comunque sia, escludendo qualche inevitabile sospetto, il nome del vincitore mette tutti d'accordo dopo i dubbi dello scorso anno.

