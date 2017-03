PADRONI DI CASA/ Su Rai Movie il film con Gianni Morandi (oggi, 10 marzo 2017)

PADRONI DI CASA IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST - Padroni di casa, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere commedia prodotta in Italia nel 2012 per la regia di Eduardo Gabbriellini. Il film vede come interpreti principali il celebre cantante Gianni Morandi con Elio Germano, Valeria Bruni Tedeschi e Valerio Mastandrea. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PADRONI DI CASA IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Elia ha un fratello di nome Cosimo. I due giovani vanno molto d'accordo e lavorano anche insieme, sono dei piastrellisti molto conosciuti nella città di Roma. Un giorno, un cantante, che si chiama Fausto Mieli, sceglie di mettersi in contatto con Cosimo ed Elia. L'artista propone ai piastrellisti di fare il pavimento alla terrazza della sua lussuosa abitazione. Cosimo ed Elia accettano l'offerta del cantante, anche perchè Fausto li pagherà profumatamente per il loro lavoro. I due piastrellisti lasciano la Capitale e si traferiscono in un paese dell'Appennino emiliano. Elia ha un carattere fragile ed è succube del fratello, il quale a sua volta ha sofferto in passato per amore. I due fratelli, non appena iniziano a sistemare la terrazza di Fausto, incontrano la moglie di quest'ultimo, che si chiama Moira, la donna ha una grave malattia che l'ha portata a perdere l'uso delle gambe. Mieli, allora, per amore della sua sposa, ha deciso di interrompere la sua attività di cantante. Cosimo ed Elia capiscono in fretta che tra Fausto e Moira il matrimonio non va a gonfie vele, infatti sembra che tra loro qualcosa si sia rotto definitivamente. Cosimo lega tantissimo con Fausto e sembra subire il fascino del suo datore di lavoro. Al cantante improvvisamente il sindaco del suo paese propone di ritornare sulle scene e costui inaspettatamente accetta. Elia nel frattempo incomincia a frequentare una ragazza, a causa di ciò, l'uomo si scontra con l'ex compagno della donna. Cosimo invece, un giorno, litiga con Fausto. Dopo la discussione va in un bar e si ubriaca. I due fratelli inoltre si accorgono sempre di più che il paese in cui vivono non li ha mai accettati e che la gente continua a trattarli come due stranieri. Per questa ragione, i due fratelli soffrono in silenzio e ci rimangono molto male, per la diffidenza con cui ogni volta vengono trattati. Finalmente arriva il giorno in cui Mieli deve tornare sul palco. L'uomo è molto felice e non vede l'ora di esibirsi. In contemporanea, i due piastrellisti sono molto lontani dall'aver finito di sistemare il pavimento della terrazza della casa di Fausto. Improvvisamente allora Cosimo si trova ad essere testimone di un episodio strano nella casa del cantante. Quando i padroni dell'abitazione si accorgeranno che l'uomo ha visto qualcosa che non doveva vedere, escogiteranno un piano per vendicarsi di lui.

