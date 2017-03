POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso: quali saranno i servizi oggi, 10 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 10 marzo 2017) - Il celebre contenitore pomeridiano condotto da Barbara D'Urso, Pomeriggio 5, è pronto a tornarte sul piccolo schermo di Canale 5 oggi - venerdì 10 marzo 2017, con l'ultima puntata della settimana. In attesa di scoprire di che cosa si occuperà la presentatrice, diamo uno sguardo a come è andata ieri. La prima notizia in assoluto riguarda il caso di Fabrizio Corona, che come al solito ha fatto molto parlare di se. Nellg iornata di ieri ha infatti avuto luogo per lui la prima udienzaal Tribunale di Milano. L'ex imprenditore ha sbottato contro il testimone Luca Izzo, un poliziotto che ha testimoniato contro di lui. Successivamente, è un caso di cronaca a destare l'attenzione dei media e del pubblico da casa: si tratta dell'assassinio di Antonella, una commessa trovata morta nella propria abitazione a Cirò Marina. È stato il cognato della donna a scoprire l'omicidio: l'uomo, entrando in casa, ha trovato Antonella in una pozza di sangue. Chiunque descriveva Antonella come una ragazza solare ed allegra, nessuno riuscirebbe a trovare un movente per il suo omicidio. La donna era dedita al lavoro: ma che cosa le è successo veramente? Successivamente si parla di Gessica, la miss che è stata sfregiata con dell'acido da parte del suo compagno a Rimini. Pomeriggio 5 da la possibilità alla madre della ragazza di sfogarsi, in occasione della festa delle donne è doveroso lanciare un messaggio. Infine, un caso che ha fatto sorridere gli italiani è stato un gesto di infinito amore di un marito nei confronti della propria moglie. Infatti, quest'uomo, il cui nome è Roberto, proprio durante la festa della donna ha donato il proprio rene alla moglie, salvandole così la vita. La coppia risiede a Torino, a causa di alcune complicazioni la donna ha avuto necessità di un trapianto: fortunatamente l'operazione è andata a gonfie vele, Barbara D'Urso si complimenta con l'uomo per il coraggio dimostrato ed il suo bellissimo atto d'amore.

