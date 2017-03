Paolo Fox, previsioni oroscopo di oggi 10 marzo a LatteMiele: Pesci, Cancro, Bilancia e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 10 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete ha bisogno di cambiare e cerca di trovare nuovi stimoli anche da situazioni diverse a livello ambientale. Il Toro in questo periodo sta pensando al passato e per questo è un po' nostalgico a livello sentimentale. I Gemelli cercano delle conferme in amore che possono arrivare molto presto. Quella di oggi sarà una giornata davvero molto attiva. Il Cancro da qualche tempo ha qualche acciacco di troppo e non si sente bene, in questo weekend però potrebbe trovare delle nuove situazioni in amore che potrebbero portare grandi soddisfazioni. Attenzione alle storie che nascono in questo periodo perchè potrebbero essere davvero molto importanti anche per il futuro. Quindi non bisogna assolutamente lasciare niente di intentato.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: in questo momento si ha bisogno di cambiare riferimenti o semplicemente di cambiare aria. Molti sono stanche di fare le solite cose, cerca delle novità. Tutto è in discussione e per tale motivo bisogna fare ammenda anche in amore. Toro: in questo periodo si sta pensando al passato, a qualche errore commesso. C'è voglia di recupera i sentimenti e la famiglia. Deve stare in guardia dalle tensioni che possono nascere in casa. Gemelli: in amore si può ottenere qualche conferma e sperare in un ritorno di fiamma. Dal punto di vista lavorativo c'è questa snervante attesa perché stanno cambiando alcuni riferimenti. È una giornata ancora attiva ma da questa sera anche in amore ci vuole pazienza. Cancro: da qualche tempo non sta bene. Molto interessante però questo week end per l'amore sia per chi a sofferto che per chi vuole fare incontri. Le storie che nascono adesso però sono sperimentali, mentre chi vive delle relazioni da tempo non deve buttarle all'aria a causa delle tensioni che riguardano altro. Leone: ha tempo per mettere a posto tante cose. entro qualche mese bisognerà portare aventi progetti importanti. Non deve fare le cose di corsa, è entusiasta, ma poi alla fine dell'anno c'è una fase di calo, perciò deve fare le cose giuste e non prendere iniziative azzardate. Per il resto questo è un periodo molto interessante ma non deve farsi prendere dall'enfasi. Vergine: la Luna che entra nel segno sabato e domenica. Tra venerdì e domenica invece rinasce un sentimento e c'è più tempo per stare con una persona. Le relazioni che nascono sono importanti ma molti sono veramente pronti a rimettersi in gioco persino in amore. Ci sono però altre priorità come il lavoro e il denaro a cui bisogna stare attenti. Bilancia: è in una fase di ansia e nervosismo che è stata vissuta in maniera più forte tra lunedì e mercoledì. In questo cielo non è facile essere tranquilli perché deve sempre rimediare a situazioni degli altri. c'è una forte competizione nel lavoro, ma anche la possibilità di ottenere risultati migliori. Scorpione: si riesce finalmente a fare scelte giuste, a non strapazzare il proprio fisico. Questa settimana è iniziata bene ma da giovedì c'è un lieve calo. Se vuole recuperare l'amore deve crederci davvero senza perdere tempo in relazioni interessanti solo dal punto di vista fisico. Sagittario: è a caccia di affermazioni. Questa giornata è interessante proprio per i contatti con le altre città. In amore non sembra molto convinto, qualcuno è indeciso tra due storie ma deve fare attenzione a non tradire. Capricorno: è molto incerto per quanto riguarda il lavoro. Adesso deve decidere un nuovo percorso da seguire. Qualcuno può essersi sentito un po' isolato. Acquario: sente la necessità di cambiare ma non ha capito cosa fare. Gli ultimi 3 mesi sono stati nervosi. Recupero sabato per i sentimenti. Molto importante la forza che arriva da un'amicizia. Pesci: questo venerdì è interessante. A livello generale si può parlare di un recupero. Non deve sottovalutare le relazioni che nascono in questo periodo. Per molti è arrivato il momento di farsi sentire.

© Riproduzione Riservata.