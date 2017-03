QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 10 MARZO 2017: LORIS STIVAL, YARA GAMBIRASIO E LA STRAGE DI ERBA - La cronaca nera sarà protagonista anche stasera, venerdì 10 marzo 2017, nella nuova puntata di Quarto Grado in onda su Rete 4 alle 21.15. Gianlugi Nuzzi ed Elena Tambini torneranno ad occuparsi di del caso di Loris Stival, il bimbo si soli 8 anni che nel novembre 2014 sarebbe stato ucciso dalla madre, Veronica Panarello. Il padre del piccolo ha annunciato di voler chiedere il divorzio dalla moglie, condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l’omicidio del figlio Loris. In studio ci sarà il legale della donna, Francesco Villardita, che racconterà la reazione della sua assistita. Si passerà poi al processo d’appello che vede imputato Massimo Bossetti, presunto assassino della tredicenne Yara Gambirasio e condannato in primo grado all’ergastolo. Dal carcere, l’operaio di Mapello continua a dichiararsi innocente e chiede che venga trovato quello che per lui è il vero colpevole dell’omicidio. Il programma curato da Siria Magri riaccenderà poi i riflettori sulla strage di Erba e i suoi possibili sviluppi. Le vittime in questo caso sono la trentenne Raffaella Castagna, suo figlio Youssef,sua madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini e il suo cane, brutalmente uccisi nel dicembre 2006 da Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati nel 2011 in Cassazione come autori dei delitti: a 10 anni dall’episodio, la difesa pensa di avere tra le mani nuovi elementi, utili per chiedere la revisione del processo.

