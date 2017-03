RED OAKS 2/ Anticipazioni, anteprima Amazon Video: David e Sky volano a Parigi, ma...

RED ROAKS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017: LA SERIE - In anteprima su Amazon Video oggi, venerdì 10 marzo 2017, la web serie comedy Red Oaks 2 di Joe Gangemi e Gregory Jacobs. Il pilot è stato invece diretto da David Gordon Green, che assume anche il ruolo di produttore esecutivo. La prima stagione dello show risale ormai a due anni fa e già dall'anno scorso Amazon aveva annunciato l'arrivo di un secondo capitolo, rilasciato in America nel novembre del 2016. Alla fine dello scorso gennaio, è stato dato inoltre l'annuncio per un terzo segmento narrativo. La trama, come sanno bene i fan, ruota attorno a David Meyers, uno studente che lavora presso l'esclusivo club di golf Red Oaks. Siamo negli anni '80, ed il personaggio di Craig Roberts dovrà affrontare una nuova sfida scolastica. Il college è infatti ormai alle porte e dopo aver visssuto al suo fianco il periodo estivo, gli amori e le problematiche, adesso potremo "maturare" insieme. Al suo fianco ritroveremo di nuovo Ennis Esmer nei panni di Judy, mentre Richard King sarà ancora Sam, il padre di David. Completa il cast il supervisore del club Nash, interpretato da Ennis Esmer, e la fidanzata del protagonista, Karen, dietro cui ritroviamo il volto di Gage Goligithy. Il cambiamento della seconda stagione, ha rivelato la produzione a Tv Line, guarderà agli anni avvenire, distaccandosi quindi dai mitici anni '80 tanto cari agli ammiratori e nostalgici. La trama si evolverà quindi dal punto in cui l'abbiamo lasciata in precedenza, espandendo il mondo dello show verso la scena interrnazionale. Vedremo infatti i protagonisti spostarsi verso Parigi, Atlantic City e New York, mentre il gruppo si allontana sempre di più dal tennis club in cui si sono incontrati tutti i protagonisti.

RED ROAKS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Dopo aver rivelato i propri reciproci sentimenti, David e Skye si riuniscono a Parigi per suonare nel Capodanno del 1986. Con loro grande sorpresa, tuttavia, gli invitati rischieranno di rovinare la loro settimana romantica nella città delle luci. Non appena prende il via la stagione estiva al Club, David affronta un destino incerto per quanto riguarda i suoi studi, mentre Wheeler cerca di diventare qualcosa di più di un amico con Mitsy, per la quale prova una storica infatuazione. Intanto, il Presidente del Club deve affrontare una sfida per il prestigio dell'assocazione, mentre Sam e Judy iniziano ad adattarsi alla loro nuova vita da single. Più tardi, Sky riferirà a David di volersi unire a Getty in occasione della Giornata del Padre. Sam vorrebbe festeggiare con il proprio genitore per più tempo rispetto al solito, mentre Nash punta gli occhi su una vedova benestante e Wheeler idea un nuovo modo per fare soldi. David otterrà infinee un lavoro come freelance ed accetterà l'invito di Getty di andare a pranzo in città. Una volta a casa, Sam ottiene un appuntamento, mentre Judy trascorre una città con gli amici. La storia d'amore di Nash con la vedova inizia a riscaldarsi, mentre David inizia a chiedersi se il suo rapporto con Sky rimarrà marginale.

