Romina Power presto nonna?/ Le rivelazioni sulla figlia Cristel e Albano Carrisi

Romina Power, la cantante pronta a diventare nonna! Ecco le rivelazioni sulla figlia Cristel Carrisi - È pronta a diventare nonna Romina Power e lo conferma nel corso di un'intervista a Mattino 5, dove torna a parlare del matrimonio della figlia Cristel. "Incoraggio Cristel a farmi diventare presto nonna!" ha dichiarato la Power, che ha così aggiunto - Il momento più bello del suo matrimonio? Tutto. E' stato come un sogno che è passato così rapidamente. E' stato veramente commovente in chiesa: sono così dolci, così teneri, così innamorati che uno non rimane indifferente. Il mio matrimonio è stato un caos, temevo succedesse per lei la stessa cosa e invece è stato organizzato benissimo". Il primo bebè di Cristel col marito Davor Luksic potrebbe arrivare molto presto e renderebbe felice sia Romina che Albano Carrisi. Proprio sul noto cantante di Cellino, Romina Power ha speso alcune parole, ripensando a quando, alcune settimane fa, Albano abbia accusato un brutto malore, finendo d'urgenza in ospedale.

Romina Power pronta a un nuovo faccia a faccia con Albano Carrisi a Standing Ovatio: "Lui è un toro!" - "È stato uno spavento per tutti quanti, non è stato divertente per nessuno. Però ha recuperato in fretta e dice che sta meglio di prima. Sono felice per lui che si sia ripreso subito!" svela Romina Power che questa sera ritroverà Albano sul palco di Standing Ovation, dove lei fa da giudice affiancata da Loredana Bertè e Nek. Le dichiarazioni sull'ex compagno non si sono tuttavia frenate qui, anzi, quando la giornalista lo ha simpaticamente appellato il "leone di Cellino", la Power ha precisato: "Leone? Non si sa da venga questa espressione Leone. Ma più che un leone, lui è un toro! - svela divertita la cantante e attrice, che ancora aggiunge tra le risa - Se va preso per le corna? No, io non dico che lui abbia le corna. Ho detto toro, non ho detto corna!". Non ci resta che attendere di vederli nuovamente faccia a faccia questa sera a Standing Ovation con Antonella Clerici e chissà che non manchi un nuovo e simpatico scambio di battute!

