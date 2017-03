SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni puntata 10 marzo 2017: Brock è impazzito! La mano è il vero killer?

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Polimelia Scream". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Chanel (Emma Roberts) propone allo staff di dedicarsi alla raccolta sangue, con la scusa di donarlo alle vittime del Mostro Verde, mentre in realtà verrà usato per distrarre la creatura. La Hoffel (Kirstie Alley), che si rivela essere la sorella della donna dell'85, decide di indire una gara a chi dona più sangue, il cui vincitore potrà andare a Blood Island. Più tardi, Zayday (Keke Palmer) intuisce di poter usare il sangue per fare dei test e scoprire l'identità del killer, o per lo meno escludere chi non lo è. Intanto, Chanel prova a conquistare Brock (John Stamos), che tuttavia avanza dei dubbi riguardo alla possibilità che la killer sia proprio lei e le richiede di fare tutti i test necessari. Chanel propone poi alla Munsch (Jamie Lee Curtis) di tenere impegnata Hester (Lea Michele) in modo che non si concentri sul suo istinto omicida. Il Rettore però rifiuta di farla operare, ma ha un piano: chiede a Hester di guarire alcuni casi cronici del CURE. Il primo paziente è Brandon (Moira O'Neill), un ragazzo affetto da vampirismo, che nota uno strano pallore sul volto della Munsch. Chanel 5 (Abigail Breslin) invece è indebolita dal tutto il sangue donato, visto che il suo gruppo è raro ed è necessario che lo faccia il più possibile. A questo si aggiunge il desiderio di Chanel di vincere ad ogni costo la gara, ma più tardi, scoprirà dalla Munsch che le analisi hanno rivelato la presenza di una malattia venerea. Mentre Chanel si dispera e il piano di vendetta della Hoffel viene ostacolato, Zayday incontra di nuovo Jane (Trilby Glover) per prelevarle il sangue e scoprire chi sia il figlio misterioso. Nel frattempo, Hester prova invano la tecnica dell'ipnosi con Brandon, mentre Chanel decide di far analizzare il sangue di tutti i donatori ad un centro esterno. Con la Numero 5 fuori uso, Chanel preme perché la 9 le dia tutto il sangue possibile, insospettita della sua paura degli aghi. Una volta collegata alla sacca, Chanel viene distratta dal passaggio di Brock lungo il corridoio e rivela al medico che qualcuno ha falsificato il risultato del test sul suo sangue. In sua assenza, il Mostro Verde entra nella stanza di Chanel 9 per ucciderla, ma viene fermato dall'arrivo della Hoffel. L'infermiera lo convince a togliersi la maschera, rivelando che si tratta di Cassidy Cascade (Taylor Lautner). I due stringono però un patto: la Hoffel vuole le Chanel e quindi le dovrà lasciare in pace. Il medico tuttavia, trova strani alcuni omicidi, visto che nessuno dei due li ha compiuti. Nello stesso momento, Hester cerca un nuovo modo per trovare il sangue che le occorre per curare Brandon e decide di accedere alle scorte, ma viene attirata da quelle di Chanel, che Chamberlain (James Earl) ha intenzione di gettare nella palude. Una volta rientrata nella camera in cui ha lasciato la #9, Chanel trova la ragazza completamente dissanguata. La Munsch accusa subito Hester e la sorprende ad usare diverse sacche di sangue, ma la ragazza rivela che in realtà le scorte di Chanel non presentano alcuna malattia. La Hoffel premia quindi la ragazza con il primo premio, ma Chanel contesta il volo in business class ed annuncia di adire a vie legali. Grazie alle ricerche di Chamberlain, si scopre che il gruppo sanguigno di Jane è identico a quello di Brock , ma le accuse della Munsch scatena una forte rabbia nel chirurgo, a causa della sua mano.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 6 "POLIMELIA SCREAM" - Nel tentativo di ottenere una pubblicita positiva per il CURE da parte della stampa, la Munsch decide di organizzare un intervento particolarmente rischioso per Brock. Il chirurgo però è sempre più vittima del dominio della sua mano trapiantata, che dimostra di fare leva anche sul suo carattere. Mentre il medico diventa sempre più selvaggio e pericoloso, Chanel 3 spinge Cassidy a sottoporsi ad un esame psichiatrico completo per trovare la radice del suo male ed ottiene dei risultati sorpendenti. L'infermiera Hoffel ovviamente decide di ostacolare il tutto mettendo a punto un piano piuttosto subdolo. Intanto, Chanel 10 e Slade Hornborn, un giornalista che supervisiona l'intervento di Brock, vengono uccise dal Mostro Verde.

