SORELLE/ Fiction, replica e riassunto prima puntata 9 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

SORELLE, RIASSUNTO PRTIMA PUNTATA 9 MARZO 2017 - Ieri sera, giovedì 9 marzo 2017, è andata in scnae la prima puntata di Sorelle, la nuova fiction con Anna Valle trasmessa su Rai 1. La puntata inizia con Chiara che si sveglia di soprassalto da un brutto sogno. La donna ha una strana sensazione e a peggiorare il suo umore ci si mette anche una statuetta, regalo della sorella, che si rompe. Cercando di scacciare i brutti pensieri, la donna si butta a capofitto sul lavoro, ha una causa importante da discutere. A Matera i figli di Elena, sorella di Chiara, sono preoccupati per l'assenza della madre, il più piccolo è quello che avverte maggiormente la sua mancanza. Nonna Antonia, non sapendo cosa fare, chiama Chiara a Roma e spiegandole la situazione, le chiede aiuto. L'avvocato parte per Matera e per lei è anche un viaggio nei ricordi, arrivata a casa dei nipoti, Chiara ricorda di una discussione con la sorella e la madre a proposito della dislessia del piccolo Giulio, mentre Elena la punzecchiava sul marito Roberto. Una foto in casa, porta la mente a un'altra immagine, prima di sposarsi con Elena, Roberto e Chiara si amavano. La donna sembra essere l'unica a preoccuparsi per la strana sparizione di Elena, in casa regna il caos più totale mentre i figli sembrano averci fatto il callo ed essere abituati alle assenze della madre. Per la seconda notte consecutiva Chiara fa un brutto sogno e si sveglia male, il mattino seguente prima di rientrare a Roma va a fare un po' di spesa per i nipoti. Davanti alla scuola dei bambini Chiara incontra Silvia, una sua vecchia amica, ora ispettrice di polizia, la donna incita l'avvocato ad aiutare la sorella a cambiare atteggiamento. Ascoltando l'amica, Chiara apprende che Roberto, che ora ha divorziato da Elena, è sul piede di guerra per l'affidamento dei figli. I due ragazzi più grandi, i gemelli Stella e Marco, continuano a coprire la sparizione della madre e cercano di cavarsela come meglio possono. Chiara resta qualche altro giorno a Matera, ma dallo studio di Roma i colleghi le danno la bella notizia di una sua promozione. Intanto la donna nota alcune strane ricerche che i nipoti hanno fatto sul computer di casa e la verità esce fuori. Elena è sparita da una settimana e nonostante il suo carattere imprevedibile, questo non era mai successo. Chiara chiama Silvia e partono le indagini sull'allontanamento di Elena, l'avvocato è costretto anche a contattare Roberto, che ora vive a Parma. Quella stessa notte, Chiara si accorge di un uomo che la osserva dalla finestra, ma quando prova a raggiungerlo sparisce, la donna preoccupata chiama Silvia. Il giorno dopo Chiara visita il liceo dove lavora Elena e scopre che la sorella era stata allontanata da tre mesi a causa di alcune frequentazioni sbagliate. Chiara ascoltando il racconto, continua a immergersi nei ricordi e le viene in mente di quando la sorella l'ha raggiunta a Roma e le due si sono affrontate a proposito dell'egoismo di Elena. Poco dopo, scoprirà di essere incinta di Roberto e dirà tutto alla sorella. Nel presente Chiara parla con Silvia e scopre della vita sregolata di Elena, intanto i vicini di casa hanno già condannato la famiglia e l'unica che difende la madre è la piccola Stella. La ragazzina a scuola è costretta a difendere il fratello vessato da alcuni bulli e Chiara è costretta ad andare a riprenderli. Roberto arriva a Matera, tra i due ex fidanzati c'è forte imbarazzo, non si sono lasciati bene dopo la scoperta del tradimento. Nel finale di puntata arriva una telefonata di Silvia, il cadavere di Elena è stato trovato in riva al fiume e Chiara e Roberto corrono sul posto disperati.

Replica Sorelle, prima puntata del 9 marzo 2017: come vederla in video streaming

