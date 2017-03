STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amore pensaci tu e Quarto Grado (venerdì, 10 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 10 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, la programmazione delle reti Mediaset si presenta ricca di appuntamenti con programmi di attualità, film e serie tv tra le più amate dal pubblico a casa. Si rinnovano i consueti appuntamenti con le rubriche di attualità di Quarto Grado e Matrix che saranno intervallati da una lunga serie di film dai generi vari ed eterogenei. Nel cors della serata andranno in onda film d'azione, thriller e commedia sui canali Italia 1, La5 e Iris mentre sul resto dei canali troveremo film d'avventura, serie tv e l'intrattenimento per i più piccoli. Ma adesso passiamo al dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 alle 21.10 proporrà due nuovi episodi della serie tv comica intitolata Amore pensaci tu con Emilio Solfrizzi, Valentina Carnelutti e Filippo Negro. A seguire appuntamento con l'approfondimento giornalistico di Matrix con Nicola Porro, che con gli ospiti presenti in studio tratterà i temi d'attualità più caldi del momento. Su Italia 1 spazio al grande cinema con il film Jack Reacher-La prova decisiva con Tom Cruise e Lee Child. La misteriosa uccisione di 5 persone in Pennsylvania porterà il detective Emerson sulle tracce di un ex soldato che ha combattuto nella Guerra del Golfo. In seconda serata, alle 23.45, sarà la volta del film Awake-Anestesia cosciente, film thriller interpretato da Jessica Alba e Hayden Christensen. Il giovane Clay dovrà sottoporsi ad un delicato intervento per via di una malformazione al cuore. Ma durante l'intervento qualcosa non andrà storto e Clay si troverà catapultato in un'incredibile esperienza extracorporea. Su Rete 4 si rinnova il consueto appuntamento con Quarto Grado, la trasmissione giornalistica condotta da Gianluigi Nuzzi. A seguire verrà trasmesso il programma di soft news Donnavventura, un vero e proprio reportage di viaggi in pieno stile documentaristico. Su La5 spazio al cinema comico con il film Due cuori e una provetta con Jennifer Aniston e Jason Bateman. Kassie, quarantenne single decide di ricorrere all'inseminazione artificiale pur di avere un bambino. Il suo amico Wally si offre come donatore e Kassie rifiuterà l'offerta. Ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Su Mediaset Extra, alle 21.10 andrà in onda la replica della prima puntata dello show condotto da Teo Mammuccari, Lo scherzo perfetto. Iris, dalle 21 propone il film The Score, pellicola thriller con Robert De Niro e Marlon Brando. Su Italia 2 ancora cinema con il film d'avventura Bruc-La leggenda che narra la storia del tamburino Bruc che sconfiggerà l'esercito napoleonico grazie all'eco prodotto dal suo tamburo. Su Top Cime, alle 21.10 verranno trasmessi gli episodi 7 e 8 della prima stagione di Blindspot. Infine su Boing, per la felicità dei più piccoli, andranno in onda due episodi del cartone animato Be Cool!Scooby-Doo!.