STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Standing Ovation e Saboatge (venerdì, 10 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 10 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, il palinsesto delle reti Rai, prevede un'ampia scelta di programmi tra talent show, fiction, film e serie tv. Non mancheranno l'approfondimento giornalistico sul mondo dei computer e un telefilm in cui un gruppo di psicologi si metteranno a lavorare per l'FBI e avranno modo di risolvere diversi casi di omicidio. Stasera si potrà assistere anche alla proiezione di uno show-magazine sul mondo della televisione, di un film drammatico che avrà per protagonista un avvocato e di una commedia ambientata al Las Vegas. Si potrà vedere infine una rubrica sul mondo della pittura e una fiction su un fantasma che cercherà di vendicarsi per la sua morte, che probabilmente si aggiudicherà la sfida degli ascolti. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, a partire dalle 21.25 verrà trasmesso dagli studios di Roma Standing Ovation. Si tratta di un programma musicale, che può essere considerato come un talent. Nel corso della trasmissione Loredana Bertè avrà il compito di giudicare le esibizioni canore di alcuni ragazzi. A seguire andrà in onda Che tempo che fa, in cui verranno comunicate le previsioni del tempo riguardanti l'Italia. Su Rai Due ci sarà un'altra il film Saboatge. In seconda serata verrà trasmesso Start, che è un programma che tratterà alcune tematiche riguardanti il mondo dei computer. Su Rai Tre si potrà assistere alla proiezione del film drammatico La gente che sta bene. Nella pellicola, un avvocato licenzierà tutti gli impiegati del suo studio legale, a causa della crisi economica, che farà restare anche lui senza lavoro. Successivamente ci sarà TV Talk Remix, che è un magazine, in cui si illustreranno le ultime novità sul mondo della televisione. Rai 4 invece, manderà in onda il telefilm Criminal Minds. Nella puntata, i membri dell'Unità Comportamentale dell'FBI tenteranno di scovare e di arrestare un assassino senza scrupoli. Su Rai 5 ci sarà alle 21.15 La vera natura di Caravaggio. Nella rubrica si parlerà del mondo dei pittori contemporanei e si analizzeranno alcune delle loro opere più conosciute. Rai Movie farà vedere il lungometraggio Una ragazza al Las Vegas, una commedia dove una giovane donna si stuferà del suo lavoro di spogliarellista e si trasferirà a Las Vegas. In questa città si innamorerà di un giocatore d'azzardo, il quale è già sposato. Rai Premium manderà in onda una replica della fiction Che Dio ci aiuti 4, sulle avventure di alcuni giovani medici.