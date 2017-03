STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Scream Queens e The Blacklist: Redemption (venerdì, 10 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 10 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, la piattaforma satellitare di Sky, presenta ai suoi abbonati un palinsesto di tutto rispetto. Vaste le proposte fatte sui canali Fox, Sky Atlantic e sui canali dedicati al cinema, serie tv dal dverso genere che vanno da una comedy-horror a una poliziesca per finire sul genere giallo, le serie tv andranno in onda su Fox, Fox Crime e Sky Atlantic mentre un reality show ed un talk show vengono trasmessi su Fox Life e Sky Uno. Passando all'ampia scelta dei film, possiamo accennare che su Sky Cinema 1 andrà in on onda un film drammatico - romantico dal titolo Il piano di Meggie: A cosa servono gli uomini, genere completamente diverso quello di Sky Cinema Hits che propone il film thriller Prospettive di un delitto. Infine, Sky Cinema Max propone avventura e azione che mette d'accordo tutta la famiglia con Spider Man 3. Dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione di Sky di questa sera 10 marzo 2017.

Su Fox andrà in onda la settima puntata della seconda stagione di Scream Queens, serie tv comedy-horror con protagonista Lea Michele, ex star della fiction Glee. Su Fox Crime esordisce invece una nuova serie tv poliziesca a tinte noir, si tratta di The Blacklist: Redemption. Sulla casa delle serie tv d'autore Sky Atlantic troveranno posto invece due episodi, il sesto e il settimo, della fiction Fortitude, già diventata un must per gli amanti delle produzioni televisive a puntate. Fox Life manderà in onda il reality show dedicato alla danza con Dance, Dance, Dance, con i concorrenti impegnati a sfidarsi in dure battaglie a suon di coreografie. Per concludere il palinsesto dei programmi living di Sky ci sarà Alessandro Cattelan col suo talk E poi c'è Cattelan. Passando al cinema, Sky Cinema 1 manda in onda il film romantico Il piano di Meggie: A cosa servono gli uomini, con protagonisti Julianne Moore e Ethan Hawke. Su Sky Cinema Hits spazio invece a Prospettive di un delitto, pellicola mozzafiato con Dannis Quaid e Forest Withaker impegnati in una feroce lotta al terrorismo. Su Sky Cinema Family, pensato per tutta la famiglia, le avventure del falchetto Kai e i suoi variopinti amici nel film Zambezia. Amori travolgenti su Sky Cinema Passion, dove arriva Jack, straordinaria pellicola diretta da Sofia Coppola e interpretata da un sontuoso Robin Williams. Emozioni forti sul canale Max della piattaforma cinema, Toby McGuire torna a vestire i panni di Spider Man nel terzo capitolo della saga sul grande schermo.