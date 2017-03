STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SULLA “SCENA DEL CRIMINE”, FOTO (OGGI, 10 MARZO 2017) - Se le fans di Stefano De Martino dovessero ritenerlo responsabile di un crimine sarebbe sicuramente quello di essere troppo perfetto: l’ex marito di Belen Rodriguez è un ottimo ballerino, un bel ragazzo e un padre affettuoso, caratteristiche che bastano a far impazzire molte donne per lui. Oltre a lavorare come professionista e supporter nel talent di Maria De Filippi e a partecipare occasionalmente a serate in discoteca come quella in occasione della festa della donna, De Martino fa anche il modello e sempre più spesso vediamo apparire sulla sua pagina Facebook foto di shooting in cui promuove dei brand. Questa volta tocca a 1428, che trasporta Stefano sulla “scena del crimine”: con indosso una rossa t-shirt con la scritta “1428”, il ballerino se ne sta infatti piegato sulle ginocchia vicino al muro, con davanti il classico nastro giallo della polizia che abbiamo visto in tante puntate di CSI. Anche con davanti scritto “crime scene do noto cross”, Stefano continua a stregare le sue numerose ammiratrici, che sicuramente non seguirebbero il suo consiglio di “non attraversare” e si getterebbero su di lui, come raccontano gli oltre 12mila like collezionati dalla foto in pochissime ore: clicca qui per vederla e leggere tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.