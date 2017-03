STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi ci saranno oggi, 10 marzo 2017, su Canale 5? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 10 marzo 2017) - Torna questa sera, venerdì 10 marzo 2017, su Canale 5 l’appuntamento con il Tg satirico Striscia la notizia. In attesa di scoprire di cosa si parlerà, vediamo cosa è successo ieri. Il pubblico di Striscia accoglie con il solito entusiasmo l'entrata in studio del duo comico siciliano, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, alla conduzione del tg satirico di Canale 5. Dopo lo stacchetto delle giovani e belle veline, Irene Cioni e Ludovica Frasca, e del tanto atteso momento poetico di Valentino Picone, è il momento del primo servizio realizzato da Giampaolo Fabrizio. Nei panni del vespone nazione, Bruno Vespa, l'inviato si aggira per le vie della capitale per intercettare i politici italiani. Tra questi figurano i nomi degli onorevoli Renata Polverini e Mariastella Gelmini di Forza Italia, gli onorevoli Francesco Boccia e Gennaro Migliore del Partito Democratico ed il senatore Marco Centinaio della Lega Nord. Luca Galtieri invece ha una missione davvero importante, occuparsi della impossibilità dei disabili di poter entrare tranquillamente nei negozi. Nonostante una direttiva del comune di Milano, la maggior parte dei negozi non ha scivoli mobili e campanelli di chiamata. Dopo aver sollevato il problema tutti i commercianti hanno provveduto a colmare le proprie mancanze ed essere finalmente accessibili a tutti. Seguono il primo pasticcino della serata e la rubrica Visti da voi che raccoglie tutte le castronerie e gli errori segnalati dai telespettatori. Raje torna ad occuparsi di tricologia e capelli, mentre - dopo i divertenti cartelli di Cristiano Militello - tocca ad un servizio realizzato da Luca Abete in collaborazione con Moreno Morello. L'inviato campano si è occupato di alcune segnalazioni degli abitanti di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, che hanno riscontrato una stranezza sui sacchetti per la spazzatura venduti in un negozio gestito da cinesi. Ancora altri filmati carini segnalati dal pubblico a cui segue il servizio realizzato da Edoardo Stoppa. L'amico egli animali ha raccolto le segnalazioni di un quartiere nel centro di Napoli in cui vi è un allevamento abusivo. Gli animali rinchiusi in diversi appartamenti sono davvero molti, si tratta di cani, cincillà, un maialino ed un pappagallo cenerino. La puntata si chiude con la rubrica Spetteguless che vede al primo posto il presentatore di Che tempo che fa, Fabio Fazio e le sue interviste ai personaggi dello spettacolo.

